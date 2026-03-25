Участник Сколково создал цифровой двойник музея на ВДНХ

Компания «Индорс Навигейшн», участник Сколково (Группа ВЭБ.РФ), разработала и внедрила детализированную интерактивную 3D-карту в современном музее АТОМ на ВДНХ, посвященном атомной энергии. Интеллектуальная навигации, основанная на точном цифровом двойнике музея, учитывает все особенности архитектуры и содержит каждую важную для посетителя точку.

Современный музей АТОМ на ВДНХ обладает сложной многоуровневой планировкой здания внутри, что влияет на увеличение времени посетителя на поиск нужного зала, выхода или зоны отдыха. Перед компанией «Индорс Навигейшн» была поставлена задача сделать пространство интуитивно понятным, чтобы гости не отвлекались от главного — погружения в мир науки.

«Компания “Индорс Навигейшн” – разработчик четырёх собственных программ для развития геоинформационной системы на основе цифрового двойника, имеет патент на изобретение способа навигации и позиционирования объектов внутри помещений на основе системы определения местоположения в реальном времени. Стартап поддержан микрогрантами Сколково. Успешное развитие проекта реализовано в сотрудничестве с РЖД: проведено оцифровывание 42 железнодорожных пассажирских объектов с созданием детализированных 3D-карт объектов. Технология внедрена на крупнейших объектах здравоохранения и транспортной инфраструктуры страны, в павильоне “Умный город” на ВДНХ. Новый реализованный проект в музее АТОМ – свидетельствует о высоком инновационном и коммерческом потенциале разработки, а также широких возможностях для его дальнейшего совершенствования и масштабирования», — подчеркнул Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково».

Разработчиком был создан цифровой двойник объекта, который представляет собой не просто схему, а детализированную интерактивную 3D-карту, позволяющую каждому гостю музея стать своим собственным гидом.

Технология навигации не предполагает дополнительных скачиваний приложения или регистраций. По всему музею расположены QR-коды, которые при сканировании камерой смартфона мгновенно открывают полноценную 3D-карту музея АТОМ с демонстрацией точного местонахождения пользователя.

С помощь карты посетитель может легко и быстро найти интересующий экспонат или зал, сориентироваться по сервисам музея (гардероб, кафе, зона отдыха) и понять, как до них добраться, а также найти кратчайший путь к нужному выходу.

В результате внедрения решения посетители получили возможность самостоятельно выстраивать оптимальный для себя маршрут, экономя время на поиске. Существенно снизилась нагрузка на персонал, а сотрудники, не отвлекаясь на стандартные вопросы о расположении объектов, смогли уделять больше времени содержательной работе с гостями. Пространство музея стало технологичным, соответствующим своей прогрессивной тематике.

«Внедрение навигации в музее АТОМ — это пример того, как цифровые решения делают сложную среду простой и дружелюбной. Мы превратили лабиринт в открытую книгу, где каждый сам выбирает, какую страницу прочитать следующей», — прокомментировал событие Алексей Самотаев, генеральный директор «Индорс Навигейшн».