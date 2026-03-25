Самые востребованные вакансии среди работодателей в сфере культуры и искусства

25 марта в России отмечают День работника культуры — праздник всех, кто создает, сохраняет и популяризирует культуру: от деятелей искусства и представителей творческих профессий до тех, кто работает за кулисами. Эксперты Авито Работы совместно с сервисом «КИОН Строки» выяснили, каких специалистов в сфере культуры и искусства искали чаще всего и какие книги по этой теме особенно востребованы у пользователей сервиса.

По данным Авито Работы, в I квартале 2026 года самыми востребованными в сфере культуры и искусства стали фотографы — на их долю приходится 16% всех вакансий в отрасли, а средняя предлагаемая зарплата составляет 32 906 руб/мес.

На втором месте по числу вакансий — аниматоры с долей 9% и средними зарплатными предложениями в размере 36 000 руб/мес, на третьем — флористы с 3% и 42 500 руб/мес.

При этом важно понимать, что цифры в вакансиях отражают лишь усредненные значения из зарплатных вилок, предлагаемых работодателями. При этом, как правило, многие специалисты в сфере искусства работают на посменной или проектной основе. Их итоговый доход зависит от множества факторов: количества заказов, выбранной специализации, качества портфолио и репутации на рынке. Важное значение также имеют сезонные колебания спроса и уровень занятости специалиста.

Со своей стороны «КИОН Строки» проанализировали, какие темы в жанре «культура и искусство» пользуются наибольшим интересом у пользователей сервиса. На первом месте оказалась культурология, на втором — книги о кино, на третьем — литература о живописи и изобразительном искусстве.

В число самых популярных тайтлов в жанре «культура и искусство» вошли «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой» Льва Данилкина — биографическая книга о легендарном директоре Пушкинского музея и ее взгляде на искусство; «Сценарное мастерство» Антона Полихова — практическое введение в основы создания сценариев; «Большое волшебство» Элизабет Гилберт — книга о природе вдохновения, творческой смелости и внутренней свободе автора; «1913. Что я на самом деле хотел сказать» Флориана Иллиеса — культурная хроника Европы накануне больших исторических перемен; «Исторические корни волшебной сказки» Владимира Проппа — фундаментальное исследование происхождения и устройства сказочного сюжета.

Среди биографий деятелей искусства и культуры наибольший интерес у аудитории вызвали «Исаак Левитан» Сергея Глаголя (Голоушева) и Игоря Грабаря — книга о жизни и творческом пути одного из главных русских пейзажистов; «Ван Гог в поисках себя: вдохновение и откровения» Стивена Найфи — масштабное исследование творческого метода художника и источников его вдохновения; «Врубель» Степана Яремича — очерк о судьбе и художественном мире одного из самых самобытных русских мастеров; «Моя жизнь: до изгнания» Михаила Шемякина — автобиографические воспоминания художника о жизни до вынужденного отъезда из СССР; «Загадка по имени Кристобаль Баленсиага» Марии Миранды-Фернандес — биографический портрет закрытого и влиятельного кутюрье XX века

Наиболее активной аудиторией жанра стали женщины 35–46 лет. Следом идут женщины 45–55 лет. Это показывает, что интерес к книгам о культуре и искусстве сегодня в наибольшей степени сосредоточен у зрелой аудитории, которая обращается не только к прикладным изданиям, но и к биографиям, истории искусства и книгам, позволяющим глубже понять культурный контекст.

«В целом структура спроса на сотрудников в сфере культуры и искусства остается неоднородной: наряду с массовыми сервисными ролями сохраняется потребность и в специалистах творческих профессий. Так, за последний год спрос на актеров увеличился на 16%, что может указывать на устойчивую активность в сегменте сценического и экранного контента. Одновременно наблюдается выраженная динамика средних зарплатных предложений у видеооператоров: в I квартале 2026 года они выросли на 38% по сравнению с прошлым годом и достигли 110 000 руб/мес. Это один из наиболее значительных приростов по зарплатным предложениям в отрасли», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Совместная аналитика Авито Работы и «КИОН Строк» показывает, что сфера культуры и искусства сегодня объединяет как сервисные и организационные роли, без которых невозможно функционирование отрасли, так и устойчивый интерес аудитории к содержательному культурному чтению. В фокусе пользователей — книги, которые помогают лучше понимать искусство, кино, визуальную культуру и биографии людей, формировавших культурную повестку разных эпох.

Также, 25 марта отмечается и День чтения произведений Джона Толкина или Tolkien Reading Day.