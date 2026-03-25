Спрос на музыкальные инструменты вырос почти в два раза

Сервис «КИОН Музыка» и маркетплейс Ozon провели исследование и выяснили, как складывается музыкальный досуг россиян в офлайне. Россияне стали активнее осваивать хобби, связанные с музыкой: по данным Ozon, зафиксирован рост спроса на музыкальные инструменты в 1,7 раз с января по февраль в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году. При этом самый заметный всплеск интереса к категории ударных. Также пользователи стали чаще слушать треки без подключения к сети. Год к году (01.12.2025 г. — 15.03.2026 г. к 01.12.2024 г. — 15.03.2025 г.) в «КИОН Музыке» число прослушиваний треков с помощью функции «Офлайн-микс» увеличилось на 21%. Наивысшая плотность ее использования зафиксирована в Красноярском и Забайкальском крае. Самым востребованным артистом в анализируемом сегменте стал Тайпан, а треком – Homay от группы AY YOLA.

В связи с набирающим популярность трендом на прослушивание песен с аналоговых устройств таких, например, как плееры, «КИОН Музыка» и Ozon решили узнать, как еще пользователи выстраивают свой досуг вокруг музыкальной сферы в реальной жизни. «КИОН Музыка» оценила прослушивания треков из «Офлайн-микса» – персонализированного плейлиста, созданного алгоритмом на основе музыкального вкуса пользователя, и автоматически сохраняемого на его устройство, – и выявила рост популярности функции на 21% год к году (01.12.2025 г. — 15.03.2026 г. к 01.12.2024 г. — 15.03.2025 г.). В рамках сравнения этих же временных промежутков самым быстрорастущим жанром стал хаус (+45%), за ним – шансон (+34%). Третья строчка за роком и фолком (оба по +21%). По соотношению количества включений на одного слушателя первое место досталось Красноярскому краю. Серебро – у Забайкальского края. В топ-5 также вошли Иркутская, Ленинградская области и Республика Саха (Якутия).

С нового года у клиентов Ozon растет спрос на музыкальные инструменты — рост в 1,7 раз за январь и февраль год к году. При этом быстрый рост продаж показали ударные музыкальные инструменты (рост в 2,5 раза), электронные (рост в 1,7 раз), клавишные (рост в 1,6 раз), синтезаторы и акустические гитары (рост в 1,5 раза). Также заметен интерес на диджей-пульты (рост в 1,7 раз). Важный тренд – малые города стали ключевым драйвером роста: в 2026 году каждый 4 заказ музыкальных инструментов пришелся на малые города и села с численностью населения до 50 000 человек. При этом все чаще музыка воспринимается как способ детокса от цифрового шума — живые концертные выступления, репетиции с друзьями или просто игра дома помогают переключиться от экранного формата и вернуть ощущение реального общения и эмоций.

Даниил Крючков, директор сервиса «КИОН Музыка»: «По-прежнему не сдает позиций тренд на осознанное потребление контента. Данные Ozon иллюстрируют эту потребность – пользователи стремятся овладеть навыками в реальной среде, отложив на время гаджеты, за экранами которых проходит большая часть дня. Это стремление соотносится и с текущим запросом на ностальгию по 90-м и 00-м годам, когда в обиходе были виниловые проигрыватели и плееры. Современные стриминги, в частности “КИОН Музыка”, представляют возможность аудитории вернуться к тем временам и использовать современный технологичный сервис в качестве новой версии привычного для всех плеера. “Офлайн-микс” и работа с коллекцией позволяют сфокусировать внимание только на треках, как это и было задумано в аналоговых устройствах для проигрывания песен».

«КИОН Музыка» дополнительно выяснила, какие артисты пользуются наибольшим спросом в офлайн-среде. По объему фан-базы пальма первенства у поп-исполнителя Тайпан, обогнавшего Басту. Следом расположилась группа ARTIK & ASTI. Четвертая позиция у культового представителя шансона Михаила Круга. Следом – NILETTO.

Топ-10 самых прослушиваемых треков из «Офлайн-микса» с 01.12.2025 г. по 15.03.2026 г.: