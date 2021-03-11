Участники образовательного проекта Академия Sony Music Russia смогут попасть на стажировку в концертный отдел МТС Энтертейнмент

Ака­де­мия Sony Music – един­ствен­ный в Рос­сии бес­плат­ный обра­зо­ва­тель­ный про­ект в обла­сти музы­каль­ной инду­стрии. МТС Энтер­тей­н­мент дает воз­мож­ность одно­му из участ­ни­ков на прак­ти­ке узнать, как рабо­тать с арти­ста­ми и орга­ни­зо­вы­вать кон­цер­ты и фести­ва­ли. Прой­ти опла­чи­ва­е­мую трех­ме­сяч­ную ста­жи­ров­ку и полу­чить даль­ней­шее тру­до­устрой­ство в МТС Энтер­тей­н­мент смо­жет участ­ник, кото­рый выпол­нит твор­че­ское зада­ние и будет ото­бран экс­пер­та­ми МТС Энтертейнмент.

Основ­ная зада­ча ста­жи­ров­ки – погру­зить чело­ве­ка в рабо­ту кон­церт­но­го отде­ла, на прак­ти­ке узнать, как рабо­тать с арти­ста­ми, орга­ни­зо­вы­вать туры и шоу, что важ­но знать при рабо­те с пло­щад­ка­ми, спон­со­ра­ми и дру­ги­ми контрагентами.

Клю­че­вые направ­ле­ния стажировки:

Менедж­мент круп­ных туров рос­сий­ских звезд, букинг рос­сий­ских и ино­стран­ных артистов;

Про­цесс под­го­тов­ки музы­каль­ных, науч­ных и дру­гих фести­ва­лей, город­ских меро­при­я­тий и мас­со­вых куль­тур­ных событий;

Созда­ние кре­а­тив­ных кон­цеп­ций и про­ве­де­ние круп­ных арен­ных шоу;

Орга­ни­за­ция музы­каль­ных мероприятий;

Созда­ние реклам­ных ком­па­ний и про­мо кон­цер­тов и туров, кре­а­тив диджи­тал перфомансов;

Рабо­та со спон­со­ра­ми на мероприятиях;

Рабо­та с площадками.

Ака­де­мия Sony Music будет про­хо­дить уже в чет­вер­тый раз. Обу­че­ние стар­ту­ет в апре­ле 2021 года. Коли­че­ство мест в Ака­де­мии огра­ни­че­но, участ­ни­ки будут опре­де­лять­ся на осно­ве резуль­та­тов собе­се­до­ва­ния и твор­че­ских заданий.

В тече­ние меся­ца участ­ни­ки Ака­де­мии Sony Music посе­тят лек­ции, ворк­шо­пы и мастер клас­сы, кото­рые про­ве­дут для них рос­сий­ские и меж­ду­на­род­ные про­фес­си­о­на­лы музы­каль­но­го рын­ка. Подать заяв­ку на уча­стие мож­но до 16 мар­та, отпра­вив свое резю­ме на почту: academy.russia@sonymusic.com

Для справ­ки:

«МТС Энтер­тей­н­мент» – дочер­няя ком­па­ния МТС, объ­еди­ня­ю­щая про­ек­ты и акти­вы в сфе­ре офлайн-раз­вле­че­ний и свя­зан­ных с ними онлайн-сер­ви­сов, в кото­рые вхо­дят: билет­ные опе­ра­то­ры Ticketland и Ponominalu, сер­вис МТС Live и при­ло­же­ние МТС Live App, направ­ле­ние по орга­ни­за­ции кон­церт­ных и теат­раль­ных выступ­ле­ний, МТС Live Аре­на и дру­гие пло­щад­ки. Клю­че­вы­ми про­ек­та­ми МТС Энтер­тей­н­мент в 2020 году ста­ли инве­сти­ции в мюзикл «Шах­ма­ты», серия онлайн- кон­цер­тов рос­сий­ских звезд и про­ект «Сту­дия МТС Live».

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