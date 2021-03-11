Участники образовательного проекта Академия Sony Music Russia смогут попасть на стажировку в концертный отдел МТС Энтертейнмент

Академия Sony Music – единственный в России бесплатный образовательный проект в области музыкальной индустрии. МТС Энтертейнмент дает возможность одному из участников на практике узнать, как работать с артистами и организовывать концерты и фестивали. Пройти оплачиваемую трехмесячную стажировку и получить дальнейшее трудоустройство в МТС Энтертейнмент сможет участник, который выполнит творческое задание и будет отобран экспертами МТС Энтертейнмент.
Основная задача стажировки – погрузить человека в работу концертного отдела, на практике узнать, как работать с артистами, организовывать туры и шоу, что важно знать при работе с площадками, спонсорами и другими контрагентами.
Ключевые направления стажировки:
- Менеджмент крупных туров российских звезд, букинг российских и иностранных артистов;
- Процесс подготовки музыкальных, научных и других фестивалей, городских мероприятий и массовых культурных событий;
- Создание креативных концепций и проведение крупных аренных шоу;
- Организация музыкальных мероприятий;
- Создание рекламных компаний и промо концертов и туров, креатив диджитал перфомансов;
- Работа со спонсорами на мероприятиях;
- Работа с площадками.
Академия Sony Music будет проходить уже в четвертый раз. Обучение стартует в апреле 2021 года. Количество мест в Академии ограничено, участники будут определяться на основе результатов собеседования и творческих заданий.
В течение месяца участники Академии Sony Music посетят лекции, воркшопы и мастер классы, которые проведут для них российские и международные профессионалы музыкального рынка. Подать заявку на участие можно до 16 марта, отправив свое резюме на почту: academy.russia@sonymusic.com
Для справки:
«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, МТС Live Арена и другие площадки. Ключевыми проектами МТС Энтертейнмент в 2020 году стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», серия онлайн- концертов российских звезд и проект «Студия МТС Live».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.