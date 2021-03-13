Молодежка ОНФ» и Институт театрального искусства имени Кобзона подписали соглашение о сотрудничестве

12 марта 2021 года заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич и ректор Института театрального искусства им. И.Д. Кобзона Дмитрий Томилин заключили соглашение о совместной работе. Цель – поддержка удачных стартапов и возможность получать образование в московском вузе.
Документ предусматривает сотрудничество общественников и вуза в области образовательного, патриотического, духовно-нравственного и гражданского воспитания молодежи. Соглашение нацелено на поддержку талантливой молодежи, развитие общественно значимых идей, содействие трудоустройству и вторичной занятости молодых людей. На встрече уже озвучены первые инициативы, которые будут реализованы в рамках нацпроекта «Образование».
«Мы готовы принимать в вуз участников команды на такие специальности, как: «Продюсирование», «Режиссура», «Администрирование в сфере искусства и культуры». Кроме того, мы планируем создать совместный творческий центр, для реализации дополнительных общеобразовательных задач по президентской программе. Наше учебное заведение предоставит квоту на бесплатное обучение по специальностям «Искусство» и «Культура», – рассказал ректор Института театрального искусства им. И.Д. Кобзона Дмитрий Томилин.
Подписанный документ расширяет образовательное направление работы «Молодежки ОНФ». Благодаря сотрудничеству с театральным вузом абитуриенты из отдаленных территорий страны смогут получить высшее образование в столичном учебном заведении.
«Молодежка ОНФ» – это платформа, которая включает в себя самые разные направления и проекты. Будь это культура, медицина, образование, – важно, что мы предоставляем молодым людям возможность обучаться у известных преподавателей, мастеров своего дела. Мы заинтересованы, чтобы вчерашние студенты были востребованы в качестве хороших специалистов. Во многих городах, где сегодня работают ребята из «Молодежки ОНФ», нет учебных заведений творческой направленности. А теперь не исключено, что скоро мы сможем увидеть наших ребят в кино или театре, или с радостью узнавать, что их ленты победили на Московском кинофестивале. Я благодарен руководству театрального Института за предложение поддержать одаренных и талантливых молодых людей» – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.
Напомним, накануне «Молодежка ОНФ» заключила соглашение с Российским Союзом Молодежи. А в 2020 г. официально была закреплена совместная работа с МЧС России, Рослесхозом и Федеральным медико-биологическим агентством. Сотрудничество с ведомствами расширяет платформу для привлечения общественников к мероприятиям федерального масштаба, в том числе в рамках приоритетных нацпроектов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.