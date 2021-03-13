Молодежка ОНФ» и Институт театрального искусства имени Кобзона подписали соглашение о сотрудничестве

12 мар­та 2021 года заме­сти­тель руко­во­ди­те­ля Испол­ко­ма ОНФ, член Цен­траль­но­го шта­ба ОНФ Игорь Кастю­ке­вич и рек­тор Инсти­ту­та теат­раль­но­го искус­ства им. И.Д. Коб­зо­на Дмит­рий Томи­лин заклю­чи­ли согла­ше­ние о сов­мест­ной рабо­те. Цель – под­держ­ка удач­ных стар­та­пов и воз­мож­ность полу­чать обра­зо­ва­ние в мос­ков­ском вузе.

Доку­мент преду­смат­ри­ва­ет сотруд­ни­че­ство обще­ствен­ни­ков и вуза в обла­сти обра­зо­ва­тель­но­го, пат­ри­о­ти­че­ско­го, духов­но-нрав­ствен­но­го и граж­дан­ско­го вос­пи­та­ния моло­де­жи. Согла­ше­ние наце­ле­но на под­держ­ку талант­ли­вой моло­де­жи, раз­ви­тие обще­ствен­но зна­чи­мых идей, содей­ствие тру­до­устрой­ству и вто­рич­ной заня­то­сти моло­дых людей. На встре­че уже озву­че­ны пер­вые ини­ци­а­ти­вы, кото­рые будут реа­ли­зо­ва­ны в рам­ках нац­про­ек­та «Обра­зо­ва­ние».

«Мы гото­вы при­ни­мать в вуз участ­ни­ков коман­ды на такие спе­ци­аль­но­сти, как: «Про­дю­си­ро­ва­ние», «Режис­су­ра», «Адми­ни­стри­ро­ва­ние в сфе­ре искус­ства и куль­ту­ры». Кро­ме того, мы пла­ни­ру­ем создать сов­мест­ный твор­че­ский центр, для реа­ли­за­ции допол­ни­тель­ных обще­об­ра­зо­ва­тель­ных задач по пре­зи­дент­ской про­грам­ме. Наше учеб­ное заве­де­ние предо­ста­вит кво­ту на бес­плат­ное обу­че­ние по спе­ци­аль­но­стям «Искус­ство» и «Куль­ту­ра», – рас­ска­зал рек­тор Инсти­ту­та теат­раль­но­го искус­ства им. И.Д. Коб­зо­на Дмит­рий Томилин.

Под­пи­сан­ный доку­мент рас­ши­ря­ет обра­зо­ва­тель­ное направ­ле­ние рабо­ты «Моло­деж­ки ОНФ». Бла­го­да­ря сотруд­ни­че­ству с теат­раль­ным вузом аби­ту­ри­ен­ты из отда­лен­ных тер­ри­то­рий стра­ны смо­гут полу­чить выс­шее обра­зо­ва­ние в сто­лич­ном учеб­ном заведении.

«Моло­деж­ка ОНФ» – это плат­фор­ма, кото­рая вклю­ча­ет в себя самые раз­ные направ­ле­ния и про­ек­ты. Будь это куль­ту­ра, меди­ци­на, обра­зо­ва­ние, – важ­но, что мы предо­став­ля­ем моло­дым людям воз­мож­ность обу­чать­ся у извест­ных пре­по­да­ва­те­лей, масте­ров сво­е­го дела. Мы заин­те­ре­со­ва­ны, что­бы вче­раш­ние сту­ден­ты были вос­тре­бо­ва­ны в каче­стве хоро­ших спе­ци­а­ли­стов. Во мно­гих горо­дах, где сего­дня рабо­та­ют ребя­та из «Моло­деж­ки ОНФ», нет учеб­ных заве­де­ний твор­че­ской направ­лен­но­сти. А теперь не исклю­че­но, что ско­ро мы смо­жем уви­деть наших ребят в кино или теат­ре, или с радо­стью узна­вать, что их лен­ты побе­ди­ли на Мос­ков­ском кино­фе­сти­ва­ле. Я бла­го­да­рен руко­вод­ству теат­раль­но­го Инсти­ту­та за пред­ло­же­ние под­дер­жать ода­рен­ных и талант­ли­вых моло­дых людей» – отме­тил заме­сти­тель руко­во­ди­те­ля Испол­ко­ма ОНФ, член Цен­траль­но­го шта­ба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Напом­ним, нака­нуне «Моло­деж­ка ОНФ» заклю­чи­ла согла­ше­ние с Рос­сий­ским Сою­зом Моло­де­жи. А в 2020 г. офи­ци­аль­но была закреп­ле­на сов­мест­ная рабо­та с МЧС Рос­сии, Рос­лес­хо­зом и Феде­раль­ным меди­ко-био­ло­ги­че­ским агент­ством. Сотруд­ни­че­ство с ведом­ства­ми рас­ши­ря­ет плат­фор­му для при­вле­че­ния обще­ствен­ни­ков к меро­при­я­ти­ям феде­раль­но­го мас­шта­ба, в том чис­ле в рам­ках при­о­ри­тет­ных нацпроектов.

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