Учитель, блогер и популяризатор науки Пётр Земсков стал лауреатом премии «Знание»

На торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском Дворце 13 декабря были объявлены имена лауреатов премии Российского общества «Знание». В категории «За лучшую просветительскую книгу» победителем стал Пётр Земсков, автор книги «Математика с Петром Земсковым» редакции «Аванта» издательства АСТ.

Пётр Земсков – учитель, блогер, популяризатор науки, ведущий научно-популярных каналов в YouTube и TikTok c миллионами подписчиков. В своей книге «Математика с Петром Земсковым» он описывает уникальную методику изучения математических законов при помощи фокусов и трюков. Получая заслуженную награду, лауреат отметил: «Эти аплодисменты – прежде всего её величеству математике. А также – великой профессии учителя. И бумажной книге».

На соискание премии в номинации «За лучшую просветительскую книгу» была подана 361 заявка, а единственный победитель был выбран почетным экспертным жюри и голосованием зрителей.

Премия Российского общества «Знание» имеет федеральное значение. Она учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей просвещения, вручается ежегодно и широко освещается в СМИ. Лауреатами Премии становятся просветители, преподаватели, лекторы, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов.

В 2022 году премия вручалась в 13 номинациях: были выбраны победители в категориях за вклад в просвещение в сферах экономики, науки и технологий, культуры, истории, искусства и других сферах.

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