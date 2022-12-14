В Москве наградили победителей всероссийского музыкального конкурса «Врачи поют»

В Москве в Российском музее медицины состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного всероссийского творческого конкурса среди медицинских работников - «Врачи поют – 2022». В этом году конкурс поддержало «Русское радио», поэтому в привычное название были внесены небольшие коррективы - «Врачи поют любимое на Русском».

Конкурс проходит в четвертый раз и уже успел полюбиться профессиональному сообществу. Его организаторами традиционно выступили Департамент здравоохранения города Москвы и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы.

Конкурс был представлен несколькими номинациями: «Лучшая авторская песня» - здесь оценивались песни собственного сочинения, «Лучшая кавер-версия» - профессиональные врачи конкурировали в мастерстве исполнения известных композиций. А также был выран «Лучший клип».

В смотре приняли участие работники медицинских, образовательных и научных организаций и учащиеся медицинских образовательных учреждений. Все работы прошли этап онлайн-голосования, по итогам которого первые места распределились следующим образом.

В номинации «Лучшая кавер-версия» победила Александра Избенко – врач-оториноларинголог ГБУЗ «ГКБ имени М.Е. Жадкевича ДЗМ», безупречно исполнившая песню «Вечная любовь». Первое место в категории «Лучшая авторская песня» завоевал Вячеслав Савилов, заведующий стоматологической поликлиникой ГБУЗ МО «Истринская областная клиническая больница», с собственной песней «Вперед!».

Золото в номинации «Лучший клип» досталось Марии Краско, врачу ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ», за работу «Белые панамки».

В качестве главного приза при поддержке всероссийского Социального проекта «Секреты голоса» победительница в номинации «Лучшая кавер-версия» Александра Избенко получила возможность записать композицию на профессиональной студии. «Секреты голоса» организовали профессиональную запись и для обладателя учрежденного проектом спецприза конкурса «Врачи поют любимое на Русском». Его получил врач-невролог Александр Барсуков, представляющий ГБУ РО «ОКБ имени Н.А. Семашко».

На протяжении всего турнирного процесса – с момента подачи заявок конкурсантов поддерживал Всероссийский Социальный проект «Секреты голоса», открывший бесплатный доступ к онлайн-курсу, позволяющему научиться не только управлять голосом, но и заботиться о нем.

Профессия врача призвана помогать людям, однако не всегда ее представители должным образом заботятся о своем здоровье, в частности – о здоровье голоса. А ведь врачи входят в группу профессий с повышенными требованиями к качеству голоса. Однако ни в одном медицинском ВУЗе будущие специалисты не изучают практику ухода за ним.

Подобные конкурсы – прекрасная возможность для профессиональных врачей найти время не только для воплощения своего профессионального таланта, но и поразить всех блеском своего музыкального дарования.

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