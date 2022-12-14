В Москве объявлен лауреат VI фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» 2022. Награду получил Алексей Бородин за спектакль «Душа моя Павел» (РАМТ, Москва).

13 декабря состоялась торжественная церемония закрытия в театре «Школа драматического искусства». В качестве приза победитель получил денежный грант на следующую постановку и статуэтку Арлекина.

Среди конкурсантов этого года были мэтры отечественной режиссуры: Сергей Бобровский, Алексей Бородин, Марина Брусникина, Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Григорий Козлов, Александр Коршунов, Александр Кузин, Михаил Левитин, Борис Манджиев, Владимир Панков, Алексей Песегов, Анатолий Праудин, Олег Рыбкин, Дамир Салимзянов, Сергей Федотов, Валерий Фокин. А в жюри – молодые режиссеры, чей профессиональный стаж не превышает 10 лет: Артем Галушин, Айдар Заббаров, Андрей Калинин, Никита Кобелев, Владимир Кузнецов, Артем Устинов, Анатолий Шульев.

Также определился победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» – Алексей Песегов за спектакль «Озорник» (Минусинский драматический театр). Голосование проходило с 6 по 12 декабря на сайте «Биеннале театрального искусства», в нем приняли участие около 3000 человек.

Режиссером церемонии закрытия стала художественный руководитель Московского театра «Практика» Марина Брусникина. Событие открылось ее новым спектаклем «Мое имя Вам ничего не скажет» по книге «Письма в Художественный театр».

Гости праздничного вечера приняли участие в всероссийской акции «Елка желаний»: звезды театра и кино сняли по одному новогоднему шарику с установленной в фойе театра елки. Внутри были записки от тех, кто особенно нуждается в чуде, и их желания под Новый год будут исполнены.

«Уроки режиссуры» - единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссеры. В нечетные годы старшие судят младших, в четные – наоборот.

VI Фестиваль «Уроки режиссуры» 2022 посвящен 125-летию встречи К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в «Славянском базаре», судьбоносной для русской и мировой культуры, а также творческому наследию великих основателей Художественного театра.

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