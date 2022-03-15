На бесплатном онлайн-фестивале зрители смогут обсудить спектакли вместе с режиссером и театральными критиками

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3 апреля 2022 года состоится открытие Onlife IDEA Fest (International Drama Experimental Annual Festival) — экспериментального театрального фестиваля, в рамках которого зрители не только могут посмотреть спектакли онлайн, но и принять участие в их обсуждении вместе с режиссёром, актерами и театральными критиками, психологами и другими экспертами.

Спектакли будут идти каждое воскресенье в режиме живого стриминга: актёры играют в прямом эфире онлайн. Обсуждение спектакля проходит на специальной платформе сразу после окончания показа.

Всего запланировано к показу 10 спектаклей:

  • «Пугачёв» — Марат Амираев — Казахстан;
  • «Сны Гамлета» — Александр Аладышев — Владимир, Россия;
  • «Контрабас» — Шовги Гусейнов — Азербайджан, Баку;
  • «Блуждающие звёзды» — Татьяна Хазановская — Израиль, Тель-Авив;
  • «Шарль Азнавур?» — Арам Ованесян — Армения;
  • «О верю, верю, счастье есть!» — Александр Майер — Челябинск, Россия;
  • «Маленький Оскар» — Марианна Покровская — Москва, Россия;
  • «Жуковский. Прощание» — Сергей Барковский — С.-Петербург, Россия;
  • «Цветы для Элджернона» — Алексей Штырбул — Молдова, Кишинев;
  • «Агнес, жена Уилла» — Невена Митева — Болгария.

Все спектакли адаптируются под показ онлайн в прямом эфире. Зрители со всего мира могут подключиться к трансляции. Для иностранных постановок используются субтитры.

Модерировать обсуждение будут популярные блогеры Дмитрий Нестеров и Дмитрий Мантлер. А почётным членом экспертного совета выступит народная артистка России Евгения Симонова.

Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно на сайте: https://onlifeideafest.com .

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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