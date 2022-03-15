На бесплатном онлайн-фестивале зрители смогут обсудить спектакли вместе с режиссером и театральными критиками

3 апреля 2022 года состоится открытие Onlife IDEA Fest (International Drama Experimental Annual Festival) — экспериментального театрального фестиваля, в рамках которого зрители не только могут посмотреть спектакли онлайн, но и принять участие в их обсуждении вместе с режиссёром, актерами и театральными критиками, психологами и другими экспертами.

Спектакли будут идти каждое воскресенье в режиме живого стриминга: актёры играют в прямом эфире онлайн. Обсуждение спектакля проходит на специальной платформе сразу после окончания показа.

Всего запланировано к показу 10 спектаклей:

«Пугачёв» — Марат Амираев — Казахстан;

«Сны Гамлета» — Александр Аладышев — Владимир, Россия;

«Контрабас» — Шовги Гусейнов — Азербайджан, Баку;

«Блуждающие звёзды» — Татьяна Хазановская — Израиль, Тель-Авив;

«Шарль Азнавур?» — Арам Ованесян — Армения;

«О верю, верю, счастье есть!» — Александр Майер — Челябинск, Россия;

«Маленький Оскар» — Марианна Покровская — Москва, Россия;

«Жуковский. Прощание» — Сергей Барковский — С.-Петербург, Россия;

«Цветы для Элджернона» — Алексей Штырбул — Молдова, Кишинев;

«Агнес, жена Уилла» — Невена Митева — Болгария.

Все спектакли адаптируются под показ онлайн в прямом эфире. Зрители со всего мира могут подключиться к трансляции. Для иностранных постановок используются субтитры.

Модерировать обсуждение будут популярные блогеры Дмитрий Нестеров и Дмитрий Мантлер. А почётным членом экспертного совета выступит народная артистка России Евгения Симонова.

Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно на сайте: https://onlifeideafest.com .

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