Уличная фотовыставка «Хочу в космос» открывается в квартале «Символ» в Москве

Деве­ло­пер­ская ком­па­ния Дон­строй при уча­стии Гале­реи Люмьер 12 апре­ля 2021 года откро­ет фото­вы­став­ку в честь 60-летия поле­та чело­ве­ка в космос.

Яков Халип. Хочу в кос­мос. 1961 © Гале­рея Люмьер

Наум Гра­нов­ский. Мону­мент Поко­ри­те­лям кос­мо­са и памят­ник Кон­стан­ти­ну Циол­ков­ско­му в Москве, 1960‑е © Гале­рея Люмьер

Алек­сандр Усти­нов. Маосква при­вет­ству­ет пер­во­го кос­мо­нав­та Юрия Гага­ри­на. 1961 © Гале­рея Люмьер

Роберт Диа­мент. Встре­ча кос­мо­нав­та Юрия Гага­ри­на на заво­де Стан­ко­лит. 1961 © Гале­рея Люмьер

Андрей Кня­зев. Меч­ты о кос­мо­се. 1970‑е. © Гале­рея Люмьер

Алек­сандр Усти­нов. Народ при­вет­ству­ет кос­мо­нав­тов Пав­ла Попо­ви­ча и Андри­а­на Нико­ла­е­ва. 1962 © Гале­рея Люмьер

Яков Халип. Кос­мо­навт Алек­сей Лео­нов на пресс-кон­фе­рен­ции. 1965 год © Гале­рея Люмьер

Миха­ил Трах­ман. Ники­та Хру­щев с кос­мо­нав­та­ми Вален­ти­ной Тереш­ко­вой и Вяче­сла­вом Быков­ским. 1963 © Гале­рея Люмьер

Андрей Кня­зев. У музея исто­рии кос­мо­нав­ти­ки им. К.Э. Циол­ков­ско­го. 1970‑е © Гале­рея Люмьер

Алек­сандр Усти­нов. XX век. 1960‑е © Гале­рея Люмьер

Откры­тие выстав­ки «Хочу в кос­мос» при­уро­че­но к 60-летию пер­во­го полё­та чело­ве­ка в кос­ми­че­ское про­стран­ство. В улич­ной экс­по­зи­ции будет пред­став­ле­но 40 работ клас­си­ков совет­ской фото­гра­фии 60–70‑х годов: Яко­ва Хали­па, Алек­сандра Усти­но­ва, Нау­ма Гра­нов­ско­го, Миха­и­ла Трах­ма­на, Андрея Кня­зе­ва, Абра­моч­ки­на, Эрви­на Вол­ко­ва и дру­гих. Выстав­ка пока­жет, как жда­ли воз­вра­ще­ния леген­дар­ных совет­ских кос­мо­нав­тов на Зем­лю и как сла­ви­ли их при жиз­ни, вопло­щая народ­ную гор­дость в архи­тек­ту­ре и памят­ни­ках Моск­вы. Улич­ная экс­по­зи­ция в жилом квар­та­ле «Сим­вол» ста­нет шестой выстав­кой сов­мест­но­го про­ек­та ком­па­нии Дон­строй и Гале­реи Люмьер. Выстав­ка прой­дет с 12 апре­ля по 20 июня 2021 на тер­ри­то­рии город­ско­го пар­ка «Зеле­ная река», явля­ю­ще­го­ся частью жило­го квар­та­ла «Сим­вол» в рай­оне Лефортово.

Основ­ная часть экс­по­зи­ции пред­ста­вит «Аллею Кос­мо­нав­тов» с фото­гра­фи­я­ми, сде­лан­ны­ми непо­сред­ствен­но в дни при­зем­ле­ния: встре­ча пер­во­го кос­мо­нав­та Юрия Гага­ри­на (1961); ожи­да­ние Гер­ма­на Тито­ва, совер­шив­ше­го пер­вый суточ­ный кос­ми­че­ский полёт (1961); встре­ча кос­мо­нав­тов Анд­ри­я­на Нико­ла­е­ва и Пав­ла Попо­ви­ча, осу­ще­ствив­ших пер­вый в мире груп­по­вой полёт двух пило­ти­ру­е­мых кораб­лей (1962); воз­вра­ще­ние пер­вой в мире жен­щи­ны-кос­мо­нав­та Вален­ти­ны Тереш­ко­вой (1963); при­зем­ле­ние Пав­ла Беля­е­ва и Алек­сея Лео­но­ва, впер­вые вышед­ших в откры­тый кос­мос (1965).

Так­же на выстав­ке ком­па­нии Дон­строй и Гале­реи Люмьер будут пред­став­ле­ны фото­гра­фии глав­ных архи­тек­тур­ных соору­же­ний Моск­вы, воз­двиг­ну­тых в память о дости­же­ни­ях в осво­е­нии кос­мо­са. На зна­ме­ни­тых кад­рах глав­но­го архи­тек­тур­но­го фото­гра­фа СССР Нау­ма Гра­нов­ско­го и масте­ра репор­таж­ной фото­съём­ки Андрея Кня­зе­ва зри­те­ли узна­ют зда­ние мос­ков­ско­го пла­не­та­рия, пави­льон «Кос­мос» на ВДНХ, мону­мент «Поко­ри­те­лям кос­мо­са», а так­же памят­ни­ки Кон­стан­ти­ну Циол­ков­ско­му и Юрию Гагарину.

Улич­ные выстав­ки в жилом квар­та­ле «Сим­вол» ста­нут подар­ком моск­ви­чам к 60-летию поле­та чело­ве­ка в кос­мос без вре­да для их лич­ной безопасности.

Выстав­ка будет рабо­тать до 20 июня.

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