Уличная фотовыставка «Хочу в космос» открывается в квартале «Символ» в Москве

Девелоперская компания Донстрой при участии Галереи Люмьер 12 апреля 2021 года откроет фотовыставку в честь 60-летия полета человека в космос.
Яков Халип. Хочу в космос. 1961 © Галерея Люмьер
Наум Грановский. Монумент Покорителям космоса и памятник Константину Циолковскому в Москве, 1960‑е © Галерея Люмьер
Александр Устинов. Маосква приветствует первого космонавта Юрия Гагарина. 1961 © Галерея Люмьер
Роберт Диамент. Встреча космонавта Юрия Гагарина на заводе Станколит. 1961 © Галерея Люмьер
Андрей Князев. Мечты о космосе. 1970‑е. © Галерея Люмьер
Александр Устинов. Народ приветствует космонавтов Павла Поповича и Андриана Николаева. 1962 © Галерея Люмьер
Яков Халип. Космонавт Алексей Леонов на пресс-конференции. 1965 год © Галерея Люмьер
Михаил Трахман. Никита Хрущев с космонавтами Валентиной Терешковой и Вячеславом Быковским. 1963 © Галерея Люмьер
Андрей Князев. У музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. 1970‑е © Галерея Люмьер
Александр Устинов. XX век. 1960‑е © Галерея Люмьер
Открытие выставки «Хочу в космос» приурочено к 60-летию первого полёта человека в космическое пространство. В уличной экспозиции будет представлено 40 работ классиков советской фотографии 60–70‑х годов: Якова Халипа, Александра Устинова, Наума Грановского, Михаила Трахмана, Андрея Князева, Абрамочкина, Эрвина Волкова и других. Выставка покажет, как ждали возвращения легендарных советских космонавтов на Землю и как славили их при жизни, воплощая народную гордость в архитектуре и памятниках Москвы. Уличная экспозиция в жилом квартале «Символ» станет шестой выставкой совместного проекта компании Донстрой и Галереи Люмьер. Выставка пройдет с 12 апреля по 20 июня 2021 на территории городского парка «Зеленая река», являющегося частью жилого квартала «Символ» в районе Лефортово.
Основная часть экспозиции представит «Аллею Космонавтов» с фотографиями, сделанными непосредственно в дни приземления: встреча первого космонавта Юрия Гагарина (1961); ожидание Германа Титова, совершившего первый суточный космический полёт (1961); встреча космонавтов Андрияна Николаева и Павла Поповича, осуществивших первый в мире групповой полёт двух пилотируемых кораблей (1962); возвращение первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой (1963); приземление Павла Беляева и Алексея Леонова, впервые вышедших в открытый космос (1965).
Также на выставке компании Донстрой и Галереи Люмьер будут представлены фотографии главных архитектурных сооружений Москвы, воздвигнутых в память о достижениях в освоении космоса. На знаменитых кадрах главного архитектурного фотографа СССР Наума Грановского и мастера репортажной фотосъёмки Андрея Князева зрители узнают здание московского планетария, павильон «Космос» на ВДНХ, монумент «Покорителям космоса», а также памятники Константину Циолковскому и Юрию Гагарину.
Уличные выставки в жилом квартале «Символ» станут подарком москвичам к 60-летию полета человека в космос без вреда для их личной безопасности.
Выставка будет работать до 20 июня.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.