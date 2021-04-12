По пьесе Александра Звягинцева «На стриме» поставили одноименный спектакль

23 апреля 2021 года МХАТ им. М. Горького и Арт-платформа Московского продюсерского центра представят премьеру по пьесе известного писателя, сценариста, автора серии детективных романов, лауреата премии «Золотой Орел» Александра Звягинцева «На стриме» в постановке Дмитрия Бикбаева.
Драма «На стриме» затрагивает тему непростых отношений между современными детьми и родителями. Главная героиня студентка Вера, которую играет актриса Мирослава Карпович, попала в зависимость от социальных сетей, из-за чего у нее возникает конфликт с родителями. В центре истории — семья из города N, которой выпало непростое испытание. Это испытание в свою очередь приводит к внутреннему конфликту: нетерпимость делает некогда близких людей непримиримыми врагами. Главной задачей спектакля авторы видят возможность рассмотреть проблемы коммуникации между родителями и детьми в условиях возрастающей зависимости от иллюзорного мира гаджетов и социальных сетей.
«Кажется, что эта пьеса для молодежи, но я очень надеюсь, что она будет интересна и поколению отцов — чтобы понаблюдать за этой молодежью в жанре и формате, который уважительно относится к обоим поколениям. В пьесе нет цензов, которые часто выстраивает современная культура, субкультура и контркультура. Здесь нет противостояния. А есть попытка решить конфликт поколений с помощью преодоления конфликта разных эстетик. Действительно, в пьесе эстетика contemporary dance, видео-арта, клиповой культуры, странной формы существования актера встречается с эстетикой традиционной, с вечной историей, которую можно увидеть и у Тургенева, и у Достоевского, и у Шолохова, и у Распутина. Дмитрий Бикбаев – современный режиссер, с современным почерком. Я с интересом наблюдал за его опытами последние года два: они совмещают и режиссуру, и поиск, и формирование команды, творческого сообщества, группы единомышленников. Это очень МХАТовская история. При этом Бикбаев — режиссер, который говорит со зрителем на современном постановочном языке. И эта встреча с драматургией Звягинцева, писателем-историком, писателем-фундаменталистом, традиционалистом, безусловно, очень перспективна», – говорит художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.
В спектакле, впервые в мировой практике, будут использоваться новейшие технологии. Постановку «На стриме» увидят не только зрители МХАТ им. М. Горького, но и неограниченная аудитория в сети Интернет — создатели спектакля первыми внедряют принцип иммерсивной онлайн-трансляции на театральной сцене. Авторы превратят трансляцию в уникальное онлайн-путешествие, своеобразную игру с возможностью самостоятельно сменить героя в прямом эфире. Так, посмотреть спектакль онлайн-зрителям можно будет в режиме 360 градусов, воспользовавшись VR-очками и специальными приложениями для гаджетов.
«Сценография позволяет нам размещать камеры в разных точках пространства таким образом, чтобы любой зритель прямого эфира мог переключаться и наблюдать происходящее с ракурсов разных героев, самостоятельно выбирать точку зрения. Также мы оставляем возможность для онлайн-аудитории попасть за сцену, так как все камеры будут транслировать происходящее от начала спектакля и до его конца. Я уверен, что искусство может объединить поколения и решить многие проблемы. Мы привлекаем к проекту агентов мнений для современной молодежи — тиктокеров, блогеров — чтобы услышать их точку зрения на проблему коммуникаций с собственными родителями и обществом.
«На стриме» — это мощное, ультрасовременное, многогранное высказывание о человеке, семье, обществе, творчестве и любви. Постановка рассчитана в первую очередь на молодежную аудиторию: в ней используются понятные новому поколению образы clip culture, новейшие информационные технологии, хромакей и декорации в стиле тик-ток и инстаграм-локаций», – рассказывает режиссер Дмитрий Бикбаев.
Онлайн-трансляция: https://lookport.live/live/spectacle-on-streamОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.