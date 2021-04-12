По пьесе Александра Звягинцева «На стриме» поставили одноименный спектакль

23 апре­ля 2021 года МХАТ им. М. Горь­ко­го и Арт-плат­фор­ма Мос­ков­ско­го про­дю­сер­ско­го цен­тра пред­ста­вят пре­мье­ру по пье­се извест­но­го писа­те­ля, сце­на­ри­ста, авто­ра серии детек­тив­ных рома­нов, лау­ре­а­та пре­мии «Золо­той Орел» Алек­сандра Звя­гин­це­ва «На стри­ме» в поста­нов­ке Дмит­рия Бикбаева.

Дра­ма «На стри­ме» затра­ги­ва­ет тему непро­стых отно­ше­ний меж­ду совре­мен­ны­ми детьми и роди­те­ля­ми. Глав­ная геро­и­ня сту­дент­ка Вера, кото­рую игра­ет актри­са Миро­сла­ва Кар­по­вич, попа­ла в зави­си­мость от соци­аль­ных сетей, из-за чего у нее воз­ни­ка­ет кон­фликт с роди­те­ля­ми. В цен­тре исто­рии — семья из горо­да N, кото­рой выпа­ло непро­стое испы­та­ние. Это испы­та­ние в свою оче­редь при­во­дит к внут­рен­не­му кон­флик­ту: нетер­пи­мость дела­ет неко­гда близ­ких людей непри­ми­ри­мы­ми вра­га­ми. Глав­ной зада­чей спек­так­ля авто­ры видят воз­мож­ность рас­смот­реть про­бле­мы ком­му­ни­ка­ции меж­ду роди­те­ля­ми и детьми в усло­ви­ях воз­рас­та­ю­щей зави­си­мо­сти от иллю­зор­но­го мира гад­же­тов и соци­аль­ных сетей.

«Кажет­ся, что эта пье­са для моло­де­жи, но я очень наде­юсь, что она будет инте­рес­на и поко­ле­нию отцов — что­бы пона­блю­дать за этой моло­де­жью в жан­ре и фор­ма­те, кото­рый ува­жи­тель­но отно­сит­ся к обо­им поко­ле­ни­ям. В пье­се нет цен­зов, кото­рые часто выстра­и­ва­ет совре­мен­ная куль­ту­ра, суб­куль­ту­ра и кон­тр­куль­ту­ра. Здесь нет про­ти­во­сто­я­ния. А есть попыт­ка решить кон­фликт поко­ле­ний с помо­щью пре­одо­ле­ния кон­флик­та раз­ных эсте­тик. Дей­стви­тель­но, в пье­се эсте­ти­ка contemporary dance, видео-арта, кли­по­вой куль­ту­ры, стран­ной фор­мы суще­ство­ва­ния акте­ра встре­ча­ет­ся с эсте­ти­кой тра­ди­ци­он­ной, с веч­ной исто­ри­ей, кото­рую мож­но уви­деть и у Тур­ге­не­ва, и у Досто­ев­ско­го, и у Шоло­хо­ва, и у Рас­пу­ти­на. Дмит­рий Бик­ба­ев – совре­мен­ный режис­сер, с совре­мен­ным почер­ком. Я с инте­ре­сом наблю­дал за его опы­та­ми послед­ние года два: они сов­ме­ща­ют и режис­су­ру, и поиск, и фор­ми­ро­ва­ние коман­ды, твор­че­ско­го сооб­ще­ства, груп­пы еди­но­мыш­лен­ни­ков. Это очень МХА­Тов­ская исто­рия. При этом Бик­ба­ев — режис­сер, кото­рый гово­рит со зри­те­лем на совре­мен­ном поста­но­воч­ном язы­ке. И эта встре­ча с дра­ма­тур­ги­ей Звя­гин­це­ва, писа­те­лем-исто­ри­ком, писа­те­лем-фун­да­мен­та­ли­стом, тра­ди­ци­о­на­ли­стом, без­услов­но, очень пер­спек­тив­на», – гово­рит худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель МХАТ им. М. Горь­ко­го Эду­ард Бояков.

В спек­так­ле, впер­вые в миро­вой прак­ти­ке, будут исполь­зо­вать­ся новей­шие тех­но­ло­гии. Поста­нов­ку «На стри­ме» уви­дят не толь­ко зри­те­ли МХАТ им. М. Горь­ко­го, но и неогра­ни­чен­ная ауди­то­рия в сети Интер­нет — созда­те­ли спек­так­ля пер­вы­ми внед­ря­ют прин­цип иммер­сив­ной онлайн-транс­ля­ции на теат­раль­ной сцене. Авто­ры пре­вра­тят транс­ля­цию в уни­каль­ное онлайн-путе­ше­ствие, свое­об­раз­ную игру с воз­мож­но­стью само­сто­я­тель­но сме­нить героя в пря­мом эфи­ре. Так, посмот­реть спек­такль онлайн-зри­те­лям мож­но будет в режи­ме 360 гра­ду­сов, вос­поль­зо­вав­шись VR-очка­ми и спе­ци­аль­ны­ми при­ло­же­ни­я­ми для гаджетов.

«Сце­но­гра­фия поз­во­ля­ет нам раз­ме­щать каме­ры в раз­ных точ­ках про­стран­ства таким обра­зом, что­бы любой зри­тель пря­мо­го эфи­ра мог пере­клю­чать­ся и наблю­дать про­ис­хо­дя­щее с ракур­сов раз­ных геро­ев, само­сто­я­тель­но выби­рать точ­ку зре­ния. Так­же мы остав­ля­ем воз­мож­ность для онлайн-ауди­то­рии попасть за сце­ну, так как все каме­ры будут транс­ли­ро­вать про­ис­хо­дя­щее от нача­ла спек­так­ля и до его кон­ца. Я уве­рен, что искус­ство может объ­еди­нить поко­ле­ния и решить мно­гие про­бле­мы. Мы при­вле­ка­ем к про­ек­ту аген­тов мне­ний для совре­мен­ной моло­де­жи — тикто­ке­ров, бло­ге­ров — что­бы услы­шать их точ­ку зре­ния на про­бле­му ком­му­ни­ка­ций с соб­ствен­ны­ми роди­те­ля­ми и обществом.

«На стри­ме» — это мощ­ное, уль­тра­со­вре­мен­ное, мно­го­гран­ное выска­зы­ва­ние о чело­ве­ке, семье, обще­стве, твор­че­стве и люб­ви. Поста­нов­ка рас­счи­та­на в первую оче­редь на моло­деж­ную ауди­то­рию: в ней исполь­зу­ют­ся понят­ные ново­му поко­ле­нию обра­зы clip culture, новей­шие инфор­ма­ци­он­ные тех­но­ло­гии, хро­ма­кей и деко­ра­ции в сти­ле тик-ток и инста­грам-лока­ций», – рас­ска­зы­ва­ет режис­сер Дмит­рий Бикбаев.

Онлайн-транс­ля­ция: https://lookport.live/live/spectacle-on-stream

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