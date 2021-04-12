В галерее ГУМ-Red-Line откроется выставка Сержа Головача, исследующая современную фотографию в научной плоскости

22 апреля 2021 года галерея ГУМ-Red-Line на Красной площади откроет выставку «Головач Сопромат», на которой будут представлены работы медиахудожника Сержа Головача, входящего в рейтинг InArt «Топ-100 признанных российских современных художников». Также в выставочном проекте примет участие пианист Дмитрий Шишкин, один из ярчайших исполнителей нового поколения.
Серж Головач. Фотограф Рауль Скрылев
«Головач Сопромат» — это своеобразная художественная лаборатория, в которой автор исследует природу материалов, фотографии и творчества в целом. На выставке будут представлены варианты диалога художника с разными материалами: сталью, деревом, тканью, металлом, камнем и бумагой. Головач исследует анатомию объекта и такие категории, как светосила пространства, легкость, тяжесть, объем, текстура, фактура, динамика. Этот проект является воплощением манифеста Сергея Головача «Материальная фотография», в котором он размышляет о природе фотографии и возможностях ее трансформации в материальный объект.
Люстра. Государственный академический Большой театр. Серж Головач
Работа из серии «Круги». Автор Серж Головач
Родос, Греция, 2016–2021 годы. Серия «Cтупени». Автор Серж Головач
Неочевидные качества пространственной формы обнажают изображения сгенерированной путем вычислительной фотографии люстры Большого театра или тел танцовщиков, прочерченных световыми лучами, подобно векторной графике. В особую хореографию жестов складывается серия работ «Игра без клавиш», на которых в намеренно традиционной технике запечатлены руки пианиста Дмитрия Шишкина. Особая веха в опытах художника с композитными материалами и техниками — видеоработа «Междулетье. Объединенные «Снежинки 7». Эта лирическая визуальная сюита открывает неожиданную связь между, на первый взгляд, относящимся к разным сферам понятиям «композит» и «композитор».
Опыты Сержа Головача наследуют экспериментам концептуальной фотографии, начатым в начале XX века футуристами, которые использовали фотоизображения в своих коллажах.
Серия «Хореографика». Давид Мотта Соарес. Государственный академический Большой театр. Балетная труппа, первый солист. Фотограф Серж Головач
Серия «Хореографика». Давид Мотта Соарес. Государственный академический Большой театр. Балетная труппа, первый солист. Фотограф Серж Головач
После Второй мировой войны противостояние фотографии и различных материалов и техник занимало поп-артистов и концептуалистов. С 1970‑х годов стремление художников к преодолению традиционных медиа становится повсеместным, что проявляется в борьбе-дружбе фото с новыми материалами. Эти поиски зафиксировала этапная выставка «Фотография в скульптуре» в нью-йоркском Музее современного искусства, участники которой впаивали фотографии в пластик, печатали на дереве, металле, соединяли с винилом, делали фотоскульптуры. Серж Головач идет дальше, находя материальность объекта в его изображении.
27 апреля проводником по миру сопромата Сержа Головача станет пианист Дмитрий Шишкин, который выступит с концертом в пространстве экспозиции. Также на протяжении выставки состоятся паблик-токи с участием художника и куратора Сергея Хачатурова и несколько авторских экскурсий. Расписание специальной программы к выставке появится на сайте и в социальных сетях галереи ГУМ-Red-Line.
Дмитрий Шишкин. 2021 год. Фотограф Серж Головач
Дмитрий Шишкин. Серия «Игра без клавиш». 2021 год. Фотограф Серж Головач
Дмитрий Шишкин. Серия «Игра без клавиш». 2021 год. Фотограф Серж Головач
Дмитрий Шишкин. Серия «Игра без клавиш». 2021 год. Фотограф Серж Головач
Выставка открыта для посещений до 20 июня.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.