В галерее ГУМ-Red-Line откроется выставка Сержа Головача, исследующая современную фотографию в научной плоскости

22 апре­ля 2021 года гале­рея ГУМ-Red-Line на Крас­ной пло­ща­ди откро­ет выстав­ку «Голо­вач Сопро­мат», на кото­рой будут пред­став­ле­ны рабо­ты медиа­ху­дож­ни­ка Сер­жа Голо­ва­ча, вхо­дя­ще­го в рей­тинг InArt «Топ-100 при­знан­ных рос­сий­ских совре­мен­ных худож­ни­ков». Так­же в выста­воч­ном про­ек­те при­мет уча­стие пиа­нист Дмит­рий Шиш­кин, один из ярчай­ших испол­ни­те­лей ново­го поколения.

Серж Голо­вач. Фото­граф Рауль Скрылев

«Голо­вач Сопро­мат» — это свое­об­раз­ная худо­же­ствен­ная лабо­ра­то­рия, в кото­рой автор иссле­ду­ет при­ро­ду мате­ри­а­лов, фото­гра­фии и твор­че­ства в целом. На выстав­ке будут пред­став­ле­ны вари­ан­ты диа­ло­га худож­ни­ка с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми: ста­лью, дере­вом, тка­нью, метал­лом, кам­нем и бума­гой. Голо­вач иссле­ду­ет ана­то­мию объ­ек­та и такие кате­го­рии, как све­то­си­ла про­стран­ства, лег­кость, тяжесть, объ­ем, тек­сту­ра, фак­ту­ра, дина­ми­ка. Этот про­ект явля­ет­ся вопло­ще­ни­ем мани­фе­ста Сер­гея Голо­ва­ча «Мате­ри­аль­ная фото­гра­фия», в кото­ром он раз­мыш­ля­ет о при­ро­де фото­гра­фии и воз­мож­но­стях ее транс­фор­ма­ции в мате­ри­аль­ный объект.

Люст­ра. Госу­дар­ствен­ный ака­де­ми­че­ский Боль­шой театр. Серж Головач

Рабо­та из серии «Кру­ги». Автор Серж Головач

Родос, Гре­ция, 2016–2021 годы. Серия «Cту­пе­ни». Автор Серж Головач

Неоче­вид­ные каче­ства про­стран­ствен­ной фор­мы обна­жа­ют изоб­ра­же­ния сге­не­ри­ро­ван­ной путем вычис­ли­тель­ной фото­гра­фии люст­ры Боль­шо­го теат­ра или тел тан­цов­щи­ков, про­чер­чен­ных све­то­вы­ми луча­ми, подоб­но век­тор­ной гра­фи­ке. В осо­бую хорео­гра­фию жестов скла­ды­ва­ет­ся серия работ «Игра без кла­виш», на кото­рых в наме­рен­но тра­ди­ци­он­ной тех­ни­ке запе­чат­ле­ны руки пиа­ни­ста Дмит­рия Шиш­ки­на. Осо­бая веха в опы­тах худож­ни­ка с ком­по­зит­ны­ми мате­ри­а­ла­ми и тех­ни­ка­ми — видео­ра­бо­та «Меж­ду­ле­тье. Объ­еди­нен­ные «Сне­жин­ки 7». Эта лири­че­ская визу­аль­ная сюи­та откры­ва­ет неожи­дан­ную связь меж­ду, на пер­вый взгляд, отно­ся­щим­ся к раз­ным сфе­рам поня­ти­ям «ком­по­зит» и «ком­по­зи­тор».

Опы­ты Сер­жа Голо­ва­ча насле­ду­ют экс­пе­ри­мен­там кон­цеп­ту­аль­ной фото­гра­фии, нача­тым в нача­ле XX века футу­ри­ста­ми, кото­рые исполь­зо­ва­ли фото­изоб­ра­же­ния в сво­их коллажах.

Серия «Хорео­гра­фи­ка». Давид Мот­та Соарес. Госу­дар­ствен­ный ака­де­ми­че­ский Боль­шой театр. Балет­ная труп­па, пер­вый солист. Фото­граф Серж Головач

Серия «Хорео­гра­фи­ка». Давид Мот­та Соарес. Госу­дар­ствен­ный ака­де­ми­че­ский Боль­шой театр. Балет­ная труп­па, пер­вый солист. Фото­граф Серж Головач

После Вто­рой миро­вой вой­ны про­ти­во­сто­я­ние фото­гра­фии и раз­лич­ных мате­ри­а­лов и тех­ник зани­ма­ло поп-арти­стов и кон­цеп­ту­а­ли­стов. С 1970‑х годов стрем­ле­ние худож­ни­ков к пре­одо­ле­нию тра­ди­ци­он­ных медиа ста­но­вит­ся повсе­мест­ным, что про­яв­ля­ет­ся в борь­бе-друж­бе фото с новы­ми мате­ри­а­ла­ми. Эти поис­ки зафик­си­ро­ва­ла этап­ная выстав­ка «Фото­гра­фия в скульп­ту­ре» в нью-йорк­ском Музее совре­мен­но­го искус­ства, участ­ни­ки кото­рой впа­и­ва­ли фото­гра­фии в пла­стик, печа­та­ли на дере­ве, метал­ле, соеди­ня­ли с вини­лом, дела­ли фотоскульп­ту­ры. Серж Голо­вач идет даль­ше, нахо­дя мате­ри­аль­ность объ­ек­та в его изображении.

27 апре­ля про­вод­ни­ком по миру сопро­ма­та Сер­жа Голо­ва­ча ста­нет пиа­нист Дмит­рий Шиш­кин, кото­рый высту­пит с кон­цер­том в про­стран­стве экс­по­зи­ции. Так­же на про­тя­же­нии выстав­ки состо­ят­ся паб­лик-токи с уча­сти­ем худож­ни­ка и кура­то­ра Сер­гея Хача­ту­ро­ва и несколь­ко автор­ских экс­кур­сий. Рас­пи­са­ние спе­ци­аль­ной про­грам­мы к выстав­ке появит­ся на сай­те и в соци­аль­ных сетях гале­реи ГУМ-Red-Line.

Дмит­рий Шиш­кин. 2021 год. Фото­граф Серж Головач

Дмит­рий Шиш­кин. Серия «Игра без кла­виш». 2021 год. Фото­граф Серж Головач

Дмит­рий Шиш­кин. Серия «Игра без кла­виш». 2021 год. Фото­граф Серж Головач

Дмит­рий Шиш­кин. Серия «Игра без кла­виш». 2021 год. Фото­граф Серж Головач

Выстав­ка откры­та для посе­ще­ний до 20 июня.

укра­ли