УЛЬЯНОВСК: Музей изобразительного искусства приглашает на выставку «Изящество книжного знака. Экслибрисы»

Экспозиция из цикла выставок «Дары музею», к 30-летию открытия Музея изобразительного искусства ХХ — ХХI вв., посвященная 85-летию со дня рождения художника работает в Музее изобразительного искусства ХХ — ХХI вв. (ул. Л. Толстого, 51).

На выставке представлено 50 произведений признанного мастера акварели, станковой гравюры, иллюстрации, экслибриса Бориса Склярука из собрания Ульяновского областного художественного музея». Гравюры мастера разнообразны по технике: ксилография, офорт, акватинта, линогравюра.

В 1971 и 2014 годах Склярук передал в дар Ульяновскому областному художественному музею 160 экслибрисов. Борис Николаевич вошел в историю современного искусства как признанный в России и за рубежом мастер экслибриса. В этом сложном виде графики для художника главное — передача особенностей книжной коллекции и характер библиофила.

В мае 2022 года Музей изобразительного искусства ХХ-ХХI вв. представит онлайн выставку, включающую 110 экслибрисов Бориса Склярука.

Борис Николаевич Склярук родился в 1937 году на Дальнем Востоке – в селе Тамга Приморского края. В 1961 году закончил Одесское театральное художественно-техническое училище, затем Московский полиграфический институт. Уже тогда он обратился к работе над экслибрисом. С 1964 года Борис Склярук жил и работал в Ульяновске, с 1971 года – член Союза художников РСФСР и СССР, на протяжении многих лет был членом правления Ульяновского отделения Союза художников России, в 1989- 1991 годах — председателем правления. В 2001 году. Борису Скляруку присвоено звание «Заслуженный художник России», в 2003 году награждён Серебряной медалью Академии Художеств России. Б.Н. Склярук — активный участник региональных, всесоюзных, республиканских, международных выставок. Его работы находятся в музеях Ульяновска, в Министерстве культуры РФ, Союзе художников РФ, в частных коллекциях России и за рубежом: в Алжире, Болгарии, Польше, США, Норвегии, Швеции, Германии. Обширная коллекция произведений художника представлена в Ульяновском областном художественном музее. В интернациональном музее экслибриса в городе Сент-Никлаас (Бельгия) — находятся более 100 экслибрисов Б.Н. Склярука. «Экслибрис (от лат. ex libris — «из книг») — книжный знак, удостоверяющий владельца книги».

Экспозиция работает до 15 мая 2022 года.

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