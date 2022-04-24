Выставка «Восток и нежный, и блестящий…» открылась Восточном культурном Центре Института востоковедения РАН

В Восточном культурном Центре Института востоковедения Российской Академии Наук открылась выставка «Восток и нежный, и блестящий…» творческого объединения «Мастерская 18». На выставке представлено более 70 работ, навеянных впечатлениями, воспоминаниями и мечтами об экзотическом и пленительном Востоке.

…Величье жизни настоящей.

Везде, в полях и шахтах хмурых

Восток и нежный, и блестящий.

Н. Гумилёв

Строками из произведения Николая Гумилёва «Пантум» радушно открывает свои двери выставка картин художников московской живописной школы. Это устойчивое понятие, закрепившееся с конца XIX века традиций старого Московского Училища живописи, ваяния и зодчества.

Эксклюзивность мероприятия состоит в том, что это первое событие, которое пройдет в стенах Восточного Культурного Центра Института востоковедения Российской Академии Наук.

Восточный культурный Центр — это уникальная культурная и научно – просветительская площадка Института востоковедения РАН.

Выставка картин «Восток и нежный, и блестящий…» творческого объединения «Мастерская 18» продолжает отечественную традицию осмысления восточной темы. Многообразие художественных жанров: натюрморта, портрета, пейзажа, бытовых сцен, созданных в едином стиле пастозной живописи московской школы, дают возможность увидеть новые грани Востока.

В палитре картин Восток предстаёт как мир ярких красок тканного покрывала. Это современное понимание «восточности», которое продолжает и развивает преемственность художественных традиций Серебряного века.

Художники, представленные на выставке: Ольга Аксёнова, Роман Мажитов, Светлана Летникова, Марина Хлыбова, Светлана Садовская, Маргарита Варварская, Алла Цветкова и другие.

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