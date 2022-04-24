УЛЬЯНОВСК: Выставка «Данте Алигьери. Гравюра XVI-XX веков» открывается в Музее А.А. Пластова

Открытие выставки «Данте Алигьери. Гравюра XVI-XX веков, посвященная 700-летию «Божественной комедии» состоится 28 апреля 2022 года в 16:00 в Музее А.А. Пластова. Выставка организована в рамках программы «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО» в рамках Года культурного наследия народов России.

Экспозиция включает в себя более 20 оригинальных гравюр, созданных европейскими художниками в течение пяти столетий. Они предоставлены известным московским коллекционером Владимиром Беликовым. Экспозицию дополнит флорентийская майолика из фондов Ульяновского областного художественного музея и предметы из частных собраний, связанные с представлением «Божественной комедии» в российской филателии, книжной графике, а также в скульптуре ульяновского художника Д. Потапова.

Данте Алигьери (1265 – 1321) – поэт, писатель, ученый и философ, создатель итальянского литературного языка, автор «Божественной комедии», которую читают и комментируют до сих пор. По степени влияния на мировое искусство ее можно сравнить с произведениями Гомера и Сервантеса. Цель, которую ставил перед собой итальянский поэт, создавая «Божественную комедию», как указывают исследователи его творчества, носила грандиозный и действенный характер: показав адские мучения грешников, обратить человечество на путь спасения.

Писатели и поэты, скульпторы и художники находили в «Божественной комедии» неисчерпаемый источник вдохновения. В экспозицию выставки вошли работы, выполненные в основном итальянскими мастерами XVI – XX веков (Б. Пинелли, Дж. Джамриколли) в технике резцовой гравюры, ксилографии и офорта. Они иллюстрируют путешествие Данте с Вергилием по Аду и Чистилищу. В Раю героя сопровождает душа его возлюбленной Беатриче. Известно, что прижизненных изображений Данте не сохранилось, поэтому особого внимания заслуживают портреты автора «Божественной комедии», гравированные А. Греведоном и Ф. Сампликоли.

Скульптуры ульяновского художника Дмитрия Потапова в контексте выставки предстанут обобщенными образами Ада, Чистилища и Рая в интерпретации современного мастера, а предметы декоративно-прикладного искусства из фондов Ульяновского областного художественного музея создадут атмосферу прекрасной Италии.

Экспозиция гравюр «Божественной комедии» из собрания московского коллекционера В. Беликова посвящена пробуждению человеческой индивидуальности и осознанию ее самоценности, которые воплотил в своем творчестве Данте Алигьери.

Выставка будет работать до 27 мая 2022 года.

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