Умный в гору не пойдет, или Как московские креаторы научились управлять интеллектуальной собственностью

Более 300 креаторов узнали, как грамотно управлять интеллектуальными правами и защищать свои творческие результаты, не выходя из дома.

В конце прошлого года стартовал бесплатный образовательный курс для столичных предпринимателей «Креатус Онлайн», организованный Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Уникальная онлайн-программа выступает продолжением популярного проекта «Креатус» — школы интеллектуального права, в рамках которого завершили уже три потока креаторов. Во время обучения лекторы рассказали не только теорию интеллектуального права, но и привели примеры и прецеденты из собственной юридической практики. Слушатели узнали, как проводить оценку нематериальных активов компании, а также как эффективно использовать результаты интеллектуальной деятельности в бизнесе. Они познакомились с моделями охраны и способами защиты креативных продуктов как в России, так и в зарубежных странах, и изучили зоны свободного использования объектов интеллектуальных прав.

Одной из основных задач проекта выступает повышение правовой грамотности креаторов. Это стимулирует развитие как отдельно взятого бизнеса, так и отечественной креативной экономики в целом, считает генеральный директор АКИ Гюльнара Агамова:

— Мы ведем просветительскую деятельность, чтобы научить представителей креативного бизнеса минимизировать риски нарушения как собственных интеллектуальных прав, так и прав других творцов. «Креатус Онлайн» успешно справляется с этой задачей. Более трех сотен столичных предпринимателей познакомились с азами интеллектуального права. В процессе обучения наши преподаватели делятся не только позитивным успешным опытом, но и рассказывают про реальные кейсы, которые принесли компаниям существенные убытки. Креаторам это помогает принимать взвешенные решения в своей деятельности. Это ценный вклад в развитие креативного сектора.

Знание основ интеллектуального права важно не только для того, чтобы защитить свой креативный бизнес, но также чтобы не нарушить права своих коллег, отмечает директор Digital IP Екатерина Чуковская:

— Мы сравниваем подобный формат с техникой безопасности, в нашем случае — безопасности правовой. Большинство нарушений интеллектуальных прав совершается неосознанно, но уже несколько тысячелетий незнание закона не освобождает от ответственности. Наша задача — вооружить креативных предпринимателей знаниями о своих правах и об интересах других творцов.

Онлайн-лекции вели эксперты в области права и практикующие юристы. Среди них — директор Digital IP Екатерина Чуковская; президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев; вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян; генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик; генеральный директор «Онлайн Патент», патентный поверенный РФ № 1733 Алина Акиншина; партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете юридической фирмы Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева; доцент Digital IP Константин Леонтьев; вице-президент Творческого союза художников России по правовым вопросам, почетный академик Российской академии художеств, к. ю. н. Константин Марков; генеральный директор ГК «Омега», к. ю. н. Геннадий Уваркин; юрист фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ» Ольга Пашкина.

На последнем занятии обучающиеся проходят итоговое тестирование. Все те, кто успешно завершил курс, получили электронные сертификаты. Своими впечатлениями о пройденной программе поделились представители творческих индустрий:

— Я менеджер по работе с клиентами в рекламном агентстве, — рассказала выпускница «Креатус Онлайн» Екатерина Громова. — Для меня крайне важно понимать специфику взаимодействия с креативными продуктами, что можно использовать без разрешения, где нужно выплачивать вознаграждение. Давно хотела погрузиться глубже в такую сложнейшую область гражданского права, как интеллектуальное. Открыла для себя целый мир права в творчестве. Теперь понимаю, что интеллектуальная собственность повсюду, это то, что нас окружает, и то, что охраняется. Также я разобралась, что в обороте участвуют права, а не сами креативные продукты, узнала специфику и нюансы этих прав, понимаю теперь, как их можно защитить.

— О том, что креативный продукт — это виртуальное золото компании, знают все. Но вот защищать этот ценный актив умеет не каждый. Курс помог мне понять, как ориентироваться в законодательной базе, какие акты лежат в основе моей работы, что означает каждый термин. Программа дает очень хороший фундамент для грамотного ведения бизнеса, помогает систематизировать и структурировать знания. Примеры из практики лекторов показывают, как право работает в реальности, на чем чаще всего спотыкаются правообладатели и где нужно быть крайне внимательным к своему креативному продукту, — отметил слушатель курса Дмитрий Баженов, индивидуальный предприниматель и руководитель столичного музыкального лейбла.

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