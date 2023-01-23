«ТеатровИдение» приглашает на авторский курс лекций «Художественные аспекты многокамерной съемки драматического театра» режиссера Александра Смирнова

В рамках Образовательного направления Всероссийского Проекта «ТеатровИдение», в Москве, в Синем зале СТД РФ 26-27 января 2023 года пройдет авторский курс лекций «Художественные аспекты многокамерной съемки драматического театра» режиссера Александра Смирнова.

Александр Смирнов окончил философский факультет МГУ им.М.В.Ломоносова (1983 год) и ВГИК им. Герасимова, мастерская Е.И. Ташкова (1996 год), тренинг, организованный компанией «Коламбия Пикчерс». С 1997г. по настоящее время – режиссер телеканала «Культура». Режиссер цикла «Театральная летопись» который успешно шел на экранах с 1997 по 2009 год и стал образцом отечественного театрального видео. С 2001 и по настоящее время как режиссер постановщик и режиссер прямого эфира создал ряд видеоверсий для телеканала «Культура». С 2004 – режиссер прямых трансляций в интернет- проекте «Театральная паутина». В 2021 году – главный режиссёр трансляции 14-ой Летней Театральной Школы СТД. С 2006 года — режиссёр видеостудии Театра Мастерская Петра Фоменко.

Курс может быть интересен в первую очередь режиссерам, операторам и другим специалистам, создающих театральный видеоконтент, так же менеджерам, которые принимают решения о его создании и использовании.

В октябре 2022 года при поддержке Союза театральных деятелей России и Президентского Фонда Культурных Инициатив стартовал Всероссийский проект «Театровидение». Основной его задачей является оказание всесторонней помощи театрам в создании и эффективном использовании всех форм театрального видео от рекламы и технических (репетиционных) записей до полноценных видео версий и онлайн трансляций спектаклей. Проект ориентирован на создание необходимых условий для повышения качества театрального видео и увеличения объёмов его производства за счет создания доступной для соответствующих специалистов всей страны системы повышения квалификации то оптимизации технических инструментов в работе.

За последние несколько месяцев к платформе «ТеатровИдение» подключилось для создания собственных видеопорталов на собственных сетевых ресурсах более пятидесяти театров страны. Проект в течении 2023 года команда Проекта создаст шесть телевизионно-творческих центров в региональных театрах Рязани, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Тагила, Вологды и на базе столичного Академического Молодежного Театра (РАМТ). Будут проведены демонстрационные сессии в рамках которых пройдут подготовка и трансляции спектаклей театров и мастер-классы по соответствующим дисциплинам. В рамках образовательного направления Проекта запущенны циклы онлайн и офлайн лекций о всех аспектах создания театрального видео от технических до административных, которые прочтут лучшие специалисты (операторы, режиссеры, художники, менеджеры) страны.



Целевые группы Проекта:

Специалисты театров, занятых в создании, использовании, трансляции, продвижении театрального видеоконтента или имеющих намерения получить соответствующие знания и навыки.

Высший и средний менеджмент театров, художественное руководство, участвующее в принятии решений о создании театрального видеоконтента и обеспечении его производства.

Проект «ТеатровИдение» разработан и запущен командой «КУЛЬТУ.РУ» которая более пятнадцати лет занимается созданием и продвижением театрального видео и является инициатором и автором первого в мире Международного театрального фестиваля «Театральная паутина», который успешно проходила в течении шести лет. Необходимость «ТеатровИдение» продиктована целым рядом объективных причин.

Создание видеоверсий спектаклей, к сожалению, до настоящего времени остается на периферии интересов театрального дела и представлено в массе своей инициативами разрозненных групп энтузиастов в самих театрах или около них.

Не сформирована профессиональная среда создателей видеоверсий спектаклей. Практически отсутствует обмен опытом.

Не решены артикулированы и не сформулированы, профессиональные проблемы, поэтому не могут решаться системно.

Профессиональные съемки затратны для театров, их монетизация сложна, и потому они редки.

Инициативы государства в этом направлении немногочисленны и не системны.

Низкое качество видеосъёмки спектаклей ведёт не только к снижению смыслового воздействия театральных работ на зрительскую аудиторию, но и ограничивает развитие самого театрального дела, затрудняя творцам возможность опираться на зафиксированные на видео лучшие театральные работы.

Обедняется и культура в целом, навсегда теряя целые пласты великих актёрских и режиссёрских работ.

Засилье низкокачественного театрального видеоконтента дискредитирует саму идею создания видеоверсий спектаклей, обладающих художественной ценностью, часто отталкивает от них зрителя и вызывает скепсис и недоверие у режиссёрского корпуса театров к самой возможности передать в видеоверсии суть их художественного высказывания.

Серьезные проблемы, особенно у только осваивающих видеосъёмку в театре, вызывает отсутствие комплексных решений по технологической поддержке процесса создания театрального видеоконтента, вынуждая театры подбирать на рынке разрозненные сервисы и пытаться самостоятельно их объединять в единый комплекс, приспосабливая под свои потребности.

Более подробную информацию можно получить на нашем сайте https://teatrovidenie.ru .

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