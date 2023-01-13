Хору Клинской детской школы искусств им. П.И. Чайковского присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Приказом министра культуры РФ Ольги Любимовой образцовому коллективу «Детский хор «Мандрагора» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Клинская детская школа искусств им. П.И. Чайковского присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Это ведомственная награда министерства, звание присуждается ежегодно с 2014 года. Его присваивают коллективам и объединениям за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов.

В 2022 году заявки на звание в Министерство культуры РФ были поданы из 66 регионов страны. В итоге звание присвоено 46 коллективам.

Детский хор «Мандрагора» основан в 1993 году. Неоднократный лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов. Свое название коллектив получил в память о первом выступлении в Большом зале Московской консерватории, когда исполнил «Хор цветов и насекомых» из неосуществленной оперы П.И. Чайковского «Мандрагора».

В хоре поют дети, которые обучаются на хоровом отделении Клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского. Коллективом и хоровым отделением школы руководит заслуженный работник культуры РФ, кавалер Ордена Дружбы Елена Уманская.

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