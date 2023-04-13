Уникальную аудиокассету с записью Бродского сожгут

Аудиокассета с ранее не публиковавшейся записью выступления Иосифа Бродского была выкуплена на аукционе NFT-агентством «Джеки-Чейн». На основе записи агентство выпустило NFT-коллекцию, а саму кассету собирается уничтожить.

На кассете записано выступление поэта в Ecole Normale Superieure в Париже, которое посетила будущая жена Иосифа Бродского Мария Соццани, изучающая историю русской литературы. Вернувшись в Италию Мария написала Бродскому письмо, после чего между ними началась переписка. Летом этого же года пара отправилась в Швецию, а в сентябре состоялась свадьба.

На записи Иосиф Бродский читает «Век скоро кончится, но раньше кончусь я...», «В этой маленькой комнате все по-старому: аквариум с рыбкою...», «Представь, что война окончена, что воцарился мир...», «Дорогая, я вышел сегодня из дому...», «В Рождество все немного волхвы. В продовольственных слякоть и давка...» и др.

В настоящий момент историческая кассета принадлежит NFT-агентству «Джеки-Чейн». Делать её достоянием широкой общественности агентство не стало. Вместо этого аудиозапись была оцифрована, нарезана на отдельные фрагменты-стихотворения и эти файлы спрятали в NFT коллекции под названием «Голос Бродского».

Что делать с самой кассетой агентство пока окончательно не определилось, но, скорей всего, она будет сожжена. Впрочем, в данный момент обсуждается вариант с передачей кассеты на вечное хранение в музей Бродского без права воспроизведения и публикации. Таким образом, владелец каждого NFT-токена* станет обладателем единственной в своём роде записи чтения Иосифом Бродским своих произведений.

Агентство «Джеки-Чейн» вот так комментирует свой проект:

– Коллекционеры хорошо знают, что исторические артефакты бесценны. Невозможно установить истинную стоимость кольца Коко Шанель, записной книжки Хемингуэя или авторучки Уинстона Черчилля. Формат NFT хорош тем, что гарантирует эксклюзивное владение вшитым в токен контентом и позволяет определить рыночную стоимость артефакта не прибегая к посредничеству аукционных домов.

Со своей стороны, мы сделали всё возможное, чтобы обеспечить уникальность коллекции «Голос Бродского». Исходная цифровая запись и все её копии уничтожены, а саму кассету мы скорей всего сожжём. Хотя, если всю коллекцию выкупит один коллекционер, то подарим кассету ему, так как это не будет противоречить идее эксклюзивности.

Суть NFT в уникальности. И уничтожением оригинала мы обеспечиваем абсолютную уникальность выпущенных NFT-токенов. Представьте, что вы станете единственным человеком в мире, который сможет слушать данный фрагмент записи. Это полный эксклюзив!».

Коллекция уже выставлена на продажу на российском NFT-маркетплейсе Kefirium.

Благодаря отечественной площадке NFT можно безопасно купить напрямую за рубли с помощью обычной карты, не прибегая к криптовалютам, специализированным кошелькам и обменникам.

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* NFT, или невзаимозаменяемый токен, — это цифровой слепок для любого уникального предмета. Например: картины, фотографии, видео, музыки, гифки — словом, любого контента, претендующего на уникальность.

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