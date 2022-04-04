Усадьба Васильчиковых приглашает на концерт «Библейские сюжеты в хоровом искусстве»

7 апреля 2022 года в музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых вокальный ансамбль Cantus Laudis представит концертную программу «Библейские сюжеты в хоровом искусстве». В концерте прозвучат шедевры европейской хоровой музыки от Ренессанса до наших дней.

Библейские образы волновали художников и музыкантов на протяжении всей истории христианской Европы. Это нашло яркое отражение как в церковной, так и в концертной вокальной музыке на духовную тематику, которая является центральной в творчестве таких композиторов как Палестрина, Викториа, Шютц, Шайн, Бах, Брукнер, Пярт, Тавенер и др.

При всем различии музыкального мышления композиторов разных времён, духовная хоровая музыка даёт возможность услышать то, что их объединяет.

Одной из основных творческих задач, которые ставит перед собой ансамбль Cantus Laudis, является точная интерпретация хоровой музыки соответственно стилю, эпохе и замыслу композитора, а также передача смыслов и состояний, заложенных в произведениях.

Художественный руководитель и дирижер — лауреат международных конкурсов Алексей Лытасов.

Концерт возможно посетить по Пушкинской карте.

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