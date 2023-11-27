Ушла из жизни актриса Наталия Дмитриева

25 ноября 2023 года в результате продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Владимировна Дмитриева.

Наталия Владимировна была выпускницей знаменитой мастерской Розы Сироты и Владимира Андрушкевича в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. С 1968 по 1979 год служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом), затем в течение сезона 1979-1980 – в театре им. Ленсовета, которым в те годы руководил Игорь Владимиров. В 1980 году, когда в Измайловском саду появился Молодежный театр, созданный Владимиром Малыщицким, актриса перешла в его труппу и прослужила в театре на Фонтанке 43 года.

Широкой зрительской аудитории Дмитриева запомнилась по легендарным спектаклям Малыщицкого «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «Отпуск по ранению», «И дольше века длится день», работам Ефима Падве «Звучала музыка в саду», «Пять углов», «Какая музыка была, какая музыка звучала», «Дорога на Литл-Дот». С приходом в театр Семена Спивака глубокий драматический талант, невероятная музыкальная и пластическая одаренность Наталии Дмитриевой были востребованы в знаковых постановках «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры» и других спектаклях Молодежного театра на Фонтанке.

Актриса разделяла свою верность театральным подмосткам с любовью к кинематографу. Несколько поколений зрителей помнят ее в ролах Варвары в фильме «Бумбараш» Николая Рашеева и Абрама Народницкого, Виктории в «Уходя, уходи» Виктора Трегубовича, Людмилы в «Прогулка, достойная мужчин» Анатолия Вехотко, Елены в фильме «Невозвращенец» Сергея Снежкина и других кинолентах, которых в послужном списке актрисы около сорока.

Педагогика была еще одной сферой деятельности многогранной творческой личности Дмитриевой. Почти два десятка лет она сотрудничала с лицеем искусств «Санкт-Петербург», где ставила и оформляла с учениками спектакли по своим сценариям. Литературная одаренность Наталии Владимировны проявлялась не только в написанных ею пьесах, одна из которых – «Девочка на шаре», была поставлена в московском Театре Армена Джигарханяна, но и в стихах, многие из которых были опубликованы в отдельном издании «Свое недосказать».

Человек удивительной эрудиции, разнообразных интересов, Наталия Дмитриева обладала невероятной широтой души, способностью воспринимать мир во всем его многообразии. Коллеги из Молодежного театра всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга. Эту потерю будет невозможно восполнить. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими.