В Москве состоялась провокационная премьера спектакля «Милаха» Дмитрия Бикбаева

24 ноября в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже состоялась премьера драматического спектакля «Милаха» в постановке режиссера Дмитрия Бикбаева. Над постановкой вместе с режиссером работали лауреаты Национального открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters». Спектакль создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Поздравить Дмитрия Бикбаева с премьерой пришли: Яна Чурикова, Кирилл Крок, Нелли Кобзон, рэпер ST c женой Ассоль, Роман Бестселлер, певец IVAN, актер Андрей Бацуев, Лика Рулла и многие другие актеры и звезды шоу-бизнеса. Специально к премьере спектакля «Милаха» выпущен саундтрек «В отражении» рэпера ST — Александра Степанова и Романа Бестселлера. Саундтрек был представлен 24 ноября прямо в зрительном зале перед самым началом постановки. Постановщики стерли границы между зрительным залом и сценой так, что действующие лица спектакля находились буквально на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

Пьеса была создана молодым драматургом Андреем Горбатым-младшим по мотивам романа Ги де Мопассана «Милый друг». Но события разворачиваются в наше время, где не осталось маяковских «что такое хорошо и что такое плохо». Границы морали расплывчаты, а коэффициент успешности измеряется в деньгах. Этикетка важнее содержимого. Сюжет строится вокруг дерзкой истории начинающего музыканта Милахи, который жаждет признания миллионов. Даже осознание того, что у всего есть своя цена, не останавливает авантюриста от манящей цели уложить весь высший свет к своим ногам. Дмитрий Бикбаев вместе с драматургом Андреем Горбатым-младшим показывают суровую действительность, где музыкальная индустрия стала фабрикой по производству. Никого не волнует, что чувствует кукла, пока она собирает тысячный зал на концерты. В основу постановки легли истории звезд, которые оказались винтиком в отлаженном механизме музыкальных лейблов.

– Главная премьера Открытого театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже случилась! Спектакль «Милаха» увидел свет. Позади много дней репетиций. Поиска и всеобъемлющей фантазии. Для меня премьера — это день смешанных чувств. С одной стороны, счастье и радость! Ведь зритель увидит то, ради чего ты испепелял свою душу, разрушал окружающую действительность, чтобы создавать новое. Он почувствует твои чаяния и даст долгожданную эмоциональную обратную связь. А с другой стороны, самый захватывающий профессиональный процесс творческого поиска завершён. Волнение вперемешку с желанием провалиться сквозь землю. Всё это только маленькая часть того, что испытывает режиссёр в день рождения своего нового спектакля. В этот спектакль, без преувеличений, я и моя команда вложили максимум своих профессиональных сил и умений. И мы надеемся на его долгую судьбу, – рассказал Дмитрий Бикбаев.