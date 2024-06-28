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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUУтвержден состав экспертного совета новой платформы для художников и дизайнеров Artists

Утвержден состав экспертного совета новой платформы для художников и дизайнеров Artists

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Проект «ХУДОЖНИКИ/ARTISTS» — национальная платформа, связывающая арт-институции, сообщества художников, галерей, кураторов, коллекционеров, ценителей и любителей искусства. Платформа представляет собой удобный инструмент поиска авторов в области изобразительного искусства в соответствии с его именем, творческим продуктом, направлением в искусстве и профессиональными компетенциями. Проект «ХУДОЖНИКИ/ARTISTS» реализуется экосистемой n`RIS при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ряда крупных деятелей культуры и искусств России.

Утвержден состав экспертного совета новой платформы для художников и дизайнеров Artists. В него вошли основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru Валерий Гольников, создатель проекта «АРТпатруль» Юрий Омельченко и другие представители индустрий искусства и дизайна.

По словам руководителя проекта «ХУДОЖНИКИ/ARTISTS» Валерии Брусникиной, главная задача новой платформы — каталогизация творческих продуктов, созданных художниками, популяризация творчества, объединение разнообразных творческих областей в единую информационную структуру. Платформа объединит на одной площадке современных российских авторов в области изобразительного искусства, арт-институции, образовательные учреждения, осуществляющие практики художественного образования, арт-резиденции, арт-кластеры и галереи. «Одна из важных задач платформы — предоставление авторам в сфере изобразительного искусства удобных инструментов для защиты и монетизации своих произведений. Мы бы хотели стать универсальной художественной энциклопедией, удобной как для самих художников, так и для любителей изобразительного искусства».

При создании платформы использовался опыт инфраструктуры РЦИС.РФ и сервисов на ее основе. Artists будет интегрирована с платформой продажи и покупки прав на результаты интеллектуальной деятельности IPEX. В комплексе с масштабным реестром имен художников и каталогом их работ это обещает стать незаменимым инструментом в арт-мире.

Автор идеи и вдохновитель платформы Artists художник Вероника Пономарева-Коржевская подчеркнула, что, будучи визионерами, трендсеттерами креативных индустрий, художники, к сожалению, испытывают дефицит в плане профессиональной реализации, недостаточность инструментов коммуникации для выстраивания корректных деловых отношений с обществом, рынком и государством: «Голос художника часто не слышен. Даже при наличии громкого имени художнику зачастую трудно встретиться со своим зрителем. Наша платформа поможет легко найти художника по имени, по региону проживания, по жанру и технике, в которых он работает, и по множеству других поисковых параметров. Цель — создать всеобъемлющий каталог современных российских художников, скульпторов, фотографов и других представителей изобразительного искусства».

Она особо отметила, что платформа не планирует конкурировать с галереями, образовательными институциями, СМИ или другими онлайн-решениями: «Наша задача не перебежать кому-то дорогу, а способствовать взаимному усилению всех, кто работает в сфере изобразительного искусства».

Среди разделов платформы есть, например, рубрика, где художники и дизайнеры смогут заказать или предложить услуги в сфере своей деятельности. Предусмотрена и страничка для рассказа о грядущих событиях, мероприятиях, где художник и арт-институция смогут поделиться информацией о своих лекциях, мастер-классах и других публичных выступлениях.

Будут ли на платформе представлены только признанные профессионалы из системы современного искусства или также самодеятельные авторы, любители и самоучки? Как пояснили создатели платформы, зарегистрироваться на ней сможет любой, однако предусмотрена и система рейтингования/маркировок, позволяющая отличить профессионалов от любителей.

Станут ли организаторы добавлять информацию о художниках на платформу, чтобы составить максимально полный каталог, или планируется, что люди будут регистрироваться сами? Валерия Брусникина и Вероника Пономарева-Коржевская пояснили, что предусмотрено задействовать обе модели. Дмитрий Ханкин заметил, что галеристы могли бы стимулировать художников регистрироваться на платформе.

В состав экспертного совета Artists также вошли руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин; руководитель Арт-кластера «Таврида» Сергей Першин; директор лаборатории будущего — советник генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Иван Карпушкин; заслуженный художник РФ, заместитель председателя правления Московского Союза Художников Алексей Петров; меценат, филантроп, визионер, куратор Юлия Рублева; директор Объединенных выставочных залов Москвы (ОВЗМ) Инна Березкина, директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес; владелец и руководитель продюсерского фотоцентра «ПроЛаб» Николай Канавин; руководитель проекта Центра развития креативной экономики АСИ Дмитрий Маркин; руководитель школы, доцент факультета креативных индустрий Школы дизайна, член ученого совета НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков; главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов; сооснователь биеннале «Артмоссфера» Сабина Чагина; российский художник, президент Творческого союза художников России, действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Константин Худяков; художница, куратор ОВЗМ Елена Ковылина и другие.

Фото предоставлено пресс-служблй платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS

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