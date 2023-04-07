Увидеть мир глазами космонавта

На территории восьми парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню космонавтики. Это специальный проект Мосгорпарка и Музея космонавтики, посвященный деятельности и художественному таланту двух легендарных отечественных покорителей космоса — Алексея Леонова и Владимира Джанибекова.

Космическое пространство — загадочное, манящее и вдохновляющее. С древнейших времен люди смотрели в ночное небо и пытались разгадать его тайны, мечтали покорять звезды и планеты, бороздить бесконечные космические просторы. Это стало возможным относительно недавно. Термин «космонавтика» появился в XX веке, тогда же начали строить ракеты и создавать спутники, проводить подготовку к полетам в космос. Первый искусственный спутник Земли запустили в 1957 году в СССР, а первым человеком, полетевшим в космос, стал Юрий Алексеевич Гагарин — это событие произошло 12 апреля 1961 года. Дата навсегда вошла в отечественную и мировую историю, и теперь ежегодно 12 апреля в России отмечают День космонавтики.

В честь этого события Мосгорпарк и московский Музей космонавтики подготовили специальный проект «Вдохновленные космосом» — фотовыставку, созданную на основе художественных работ дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР № 11 Алексея Архиповича Леонова и дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР № 43 Владимира Александровича Джанибекова. Картины, которые демонстрируются на стендах, предоставлены Музеем космонавтики из фонда музейных предметов.

И Алексей Леонов, и Владимир Джанибеков оставили яркие и значимые следы в отечественной космонавтике. Алексей Архипович был тем, кто впервые в истории человечества шагнул в открытый космос — это легендарное событие произошло 18 марта 1965 года. Владимир Александрович — один из самых опытных советских космонавтов и командиров экипажа (он был командиром во время всех пяти совершенных им космических полетов), также он участвовал в спасении станции «Салют-7» в 1985 году.

Помимо высокого профессионализма в роли космонавтов, Леонов и Джанибеков были членами Союза художников СССР и выдающимися живописцами, сумевшими запечатлеть на картинах, этюдах и графических зарисовках свое видение космического пространства и связанных с ним сюжетов. Художественный талант Алексея Леонова и Владимира Джанибекова подарил миру множество уникальных работ, ведь никто не смог бы передать красоту, многогранность, цвета и настроение космоса лучше тех, кто видел все своими глазами. Кроме того, из нарисованных изображений космическая отрасль черпала и знания — так, именно благодаря Леонову мир узнал, какие оттенки присутствуют в спектре за пределами земной атмосферы. Подробнее об этом и многом другом расскажут стенды информационно-просветительской фотовыставки «Вдохновленные космосом».

До конца месяца фотопроект с некоторыми творческими работами космонавтов из фондов московского Музея космонавтики можно увидеть в парках Москвы:

в Лианозовском парке — возле зоны аттракционов,

в парке «Ходынское поле» — у главной входной группы,

в парке «Горка» — рядом с арт-объектом «Ваза»,

в усадьбе Воронцово — в Итальянском саду,

в парке «Кузьминки» — на центральной аллее,

в Измайловском парке — на Каштановой аллее около Северной площади,

в парке «Фили» — на главной аллее, возле арт-студии «Филька»,

в Бабушкинском парке — у танцевальной площадки со стороны входа с ул. Менжинского.

Фото – парк «Горка»

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