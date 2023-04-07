Галерея Ruarts представляет персональную выставку московского художника Алексея Луки

«Фантомные воспоминания» – вторая персональная выставка московского художника Алексея Луки в пространстве галереи Ruarts. Свободно работая с архитектурной формой, фактурой материалов и найденными объектами, Алексей создает свои панно и скульптурные композиции, подчиняя предметы человеческой памяти.

Алексей Лука. Мебельный гарнитур № 3. Объект 1. Найденные объекты. Деревянная фурнитура, фанера, дерево, акрил, 120x38x27 см. 2022

Работы художника напрямую обращаются к когнитивным процессам зрителя (восприятию, ощущению, представлению), предлагая каждому самостоятельно отрефлексировать личные воспоминания. Любой предмет в ассамбляже может стать отправной точкой, пусковым крючком для запуска вороха воспоминаний из детства или юности, о первой любви или смерти, о травмирующем опыте или событии, которое коренным образом изменило жизнь в лучшую сторону.

«В пространстве индивидуальной памяти есть уголки, где таятся воспоминания о прошлом, которые выхватываются ярким лучом подсознания, доносящего до нашего настоящего значимые моменты ушедших событий, ассоциативные объекты, будь то аптечка, некогда висевшая в квартире, где человек вырос, полка с книгами и мелочами, или кофр от техники, которой пользовался он сам, или родные и близкие. Что хранилось внутри – мы уже не вспомним, или окружение объекта уже до такой степени расплылось в памяти, что разум нуждается в достройке и замещении былой среды. Этот проект о едином пространстве жизни и памяти, которая это пространство стягивает, иногда внезапно лишая нас на мгновение обширных временных промежутков, когда мы теперешние вдруг окунаемся целиком в прошлые моменты. Память имеет материальные и не материальные свойства, она оседает в стыковках коллажных элементов объектов художника, в самом материале», – рассказывает приглашенный эксперт Ольга Турчина, старший научный сотрудник Московского музея современного искусства, где в сентябре планируется провести персональную выставку Алексея Луки под ее кураторством.

Играя фрагментами в пространстве, масштабами и отношениями между передним и задним планами, основываясь на собственном словаре форм, Алексей Лука пытается нащупать грань между реальностью и фантазией. Найденные элементы, хранящие в себе отпечаток истории, преображаются. Алексей выстраивает своеобразное пространство личностной терапии, располагающее к рефлексиям, где каждый, попавший в поле художника, может окунуться в глубину индивидуальной памяти и в безопасном месте столкнуться с настоящими воспоминаниями.

Алексей Лука (род. в 1983 году) — московский художник, представитель движения уличного искусства в России, чей творческий метод обращен к абстрактной живописи, а также переосмыслению модернистских традиций неопластицизма и конструктивизма в городском пространстве. Алексей Лука работает в техниках коллажа и ассамбляжа, используя различные медиа, будь то живопись, графика, объекты, инсталляции и site-specific проекты. С 2015 года работает эксклюзивно с Ruarts.

Для Алексея Луки нет существенного противоречия между галерейным и общественным пространством, поэтому его ассамбляжные конструкции можно встретить как в нишах городских стен, так и в галереях: в виде отдельных панно или скульптурных композиций, составленных из найденных на улице объектов.

Отдельного внимания заслуживают масштабные муралы, создаваемые художником в рамках различных паблик-арт фестивалей во всех точках мира с 2012 года: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Астрахани, а также во многих городах Италии, Испании, Германии, Дании, Франции, Эстонии, Словакии и Марокко.

Алексей Лука — регулярный участник российских и международных биеннале (8-я Московская международная биеннале современного искусства; I, II и III Биеннале искусства уличной волны «Артмоссфера» (2014, 2016, 2018 гг. ), 6-ая Биеннале в Марракеше, Марокко (2016 г.), а также крупных групповых проектов в сфере уличного искусства (фотоальманах Алексея Партола «Части стен 2» (2018), выставка «Части Стен» в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге (2018), выставка «Стена» в рамках Форума уличного искусства в ММОМА (2019). В 2020 году выполнил дом-антресоль в арт-парке Никола-Ленивец и принял участие в фестивале «Здесь и сейчас». В 2021 году сделал мурал на административных зданиях музея Москвы.

Выставка работает с 7 апреля по 21 мая.

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