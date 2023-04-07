«Прогулки по Коломенскому» – новая уличная выставка в Музее Москвы

Во дворе Музея Москвы открылась стендовая фотовыставка «Прогулки по Коломенскому», рассказывающая о главных достопримечательностях музея-заповедника «Коломенское», который в этом году отмечает столетний юбилей. Этот проект — первая публичная часть совместной работы Музея Москвы и музея-заповедника над новой выставкой проекта о столичных районах «Москва без окраин». Экспозиция, посвященная Нагатино, появится в музее осенью, а пока жители этого района могут поделиться своими историями на сайте проекта.

К середине XV века село Коломенское стало вотчиной московских князей, в середине XVII века — летней резиденцией русских царей. Великие князья и цари, Рюриковичи и Романовы, возводили здесь уникальные каменные сооружения, сохранившиеся до наших дней.

В 1923 году на территории сел Коломенское и Дьяково по инициативе архитектора и реставратора Петра Барановского был создан Музей деревянного зодчества под открытым небом с целью сохранения памятников XVII–XVIII веков. В разные годы в Коломенское были перевезены проездная башня Николо-Корельского монастыря, Домик Петра I, Моховая башня Сумского острога, башня Братского острога.

Этнографический комплекс в Коломенском — одно из главных мест притяжения музея-заповедника. Здесь все желающие могут понаблюдать за работой кузнеца и узнать, как жили коломенские крестьяне в конце XIX — начале XX века, а еще посетить Соколиный двор и посмотреть демонстрационные полеты ловчих птиц.

В 2010 году для публики была открыта историко-художественная реконструкция «Дворец царя Алексея Михайловича». Собрав по крупицам упоминания в источниках, ознакомившись с хозяйственными документами и сохранившимися интерьерами XVII века, сотрудники музея создали уникальное пространство, фотографии которого можно увидеть на выставке.

Коломенское привлекает сотни тысяч посетителей не только выставками и памятниками архитектуры XVI–XIX веков. На территории музея-заповедника находятся одни из старейших деревьев Москвы — дубы, растущие неподалеку от Государева двора. Ученые оценивают возраст этих деревьев в 400–600 лет.

Посетители выставки «Прогулки по Коломенскому» во дворе Музея Москвы смогут увидеть фотографии церкви Вознесения Господня, колокольни Святого Георгия, Водовзводной башни, Дворцового павильона 1825 года, комплекса Государева двора, храма Казанской иконы Божией Матери и церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи.

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