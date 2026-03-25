Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Новое на сайте

«Уволить Жору»: комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном

By T1
65
Фото: пресс-служба KION

Макс (Данила Козловский) — успешный специалист по «сложным увольнениям», человек, для которого нет невыполнимых задач. Его новая миссия — избавиться от Жоры (Михаил Галустян), талантливого, но совершенно неуправляемого программиста большой IT-компании. Однако привычные схемы дают сбой. Жора оказывается не просто трудным сотрудником, а системой, которую невозможно сломать: он игнорирует правила, разрушает логику корпоративного мира и постепенно втягивает самого Макса в собственную орбиту. Ситуация усложняется, когда герой влюбляется в сестру Жоры, Алису (Наталья Бардо), и профессиональная задача превращается в личный кризис.

Комедия «Уволить Жору» сочетает классическую комедию положений, сатиру на современную офисную культуру и романтическую историю. Дуэт Данилы Козловского и Михаила Галустяна формирует центральное напряжение фильма, которое разбавляет героиня Натальи Бардо, по сюжету влюбляющаяся в Макса. Под слоем юмора скрывается история внутренней трансформации: от холодного расчета — к попытке понять другого человека.

В фильме также сыграли Станислав Ярушин, Вадим Андреев, Яна Кошкина, Никита Тарасов, Катрин Асси и другие. Снял проект режиссер и сценарист Марюс Вайсберг, известный своими искрометными комедиями «Конец славы», «Бабушка легкого поведения», и др.

Предыдущая статья
Участник Сколково создал цифровой двойник музея на ВДНХ
Следующая статья
На ВДНХ воспроизводят транспортную систему страны

Новое в рубрике