ДомойМоскваНа ВДНХ воспроизводят транспортную систему страны

На ВДНХ воспроизводят транспортную систему страны

сапсан - шоу-макет моя россия - вднх
Фото: пресс-служба ВДНХ

Интерактивный музей «Шоу-макет „Моя Россия“» в павильоне № 33 на ВДНХ воплощает философию музея как живого процесса: его гости не просто знакомятся с экспозицией, но и становятся свидетелями ее создания. На глазах посетителей строятся новые объекты — города и целые регионы России, которые связывает транспортная сеть.

Экспозиция музея «Шоу-макет „Моя Россия“» в павильоне № 33 на ВДНХ по своему замыслу динамична: в городах живут люди, происходят события, день сменяет ночь. Чтобы отразить динамику жизни огромной страны и ее бескрайние просторы, создатели проекта организовали на макете миниатюрную транспортную инфраструктуру, максимально приближенную к реальной. Это не просто автотрассы, железнодорожные пути, мосты, тоннели, вокзалы и порты — по ним движется транспорт, своих рейсов ждут крошечные пассажиры.

Эпицентром движения стал, конечно, столичный регион. По дорогам области потоком идет грузовой автотранспорт, а железнодорожные артерии Москвы оживляют составы «Сапсан» и пригородные электрички, курсирующие по четкому расписанию. Место их отправления и прибытия — перроны и здания московских вокзалов и подмосковных станций.

На макете Калининграда реализован полный цикл работы порта. Посетители могут наблюдать, как тяжелые фуры покидают палубу прибывшего парома и встраиваются в городской автомобильный трафик. А на исторических улицах города можно увидеть знаменитый калининградский трамвай в движении.

Ленинградская область и северные территории России представлены как большой транспортный хаб. Здесь движение грузовых автомобилей и железнодорожных составов проложено сквозь сложный ландшафт.

За каждым движущимся автомобилем и поездом стоит работа десятков инженеров и программистов. Система «интеллектуального макета» позволяет миниатюрному транспорту соблюдать дистанцию, делать остановки, включать поворотники и взаимодействовать с элементами городской среды — светофорами и пешеходными переходами.

Самые любопытные гости Музея могут изучить техническое исполнение железной дороги через специальные окошки в подмакетнике. Там можно частично рассмотреть «подземные» станции, где поезда заряжаются, а также стрелки, которыми регулируется движение составов по разным путям.

Транспортная инфраструктура макета продолжит развиваться на глазах гостей — вместе с появлением новых миниатюрных городов и регионов России. Процесс создания макета является частью экспозиции: здесь можно увидеть как готовые фрагменты, так и участки в работе.

