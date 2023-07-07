Уже в Сети: «Вдохновители» представили клип на песню «Не хуже» онлайн

Видео уже доступно зрителям по всей России в официальном сообществе «Вдохновителей» в VK!

Клип на песню «Не хуже» Алексея Боровикова был снят в Екатеринбурге с 30 по 31 мая 2023 года командой Red Pepper Film, победителями мировых фестивалей и создателями музыкальных видео для таких исполнителей как FEDUK, Мумий Тролль, Дельфин и IOWA. Алексей — участник движения «Вдохновители» и основатель студии образовательных песен «Чёрное олово» с аудиторией более 16 тыс. человек и охватом в 2,5 млн прослушиваний. Песня «Не хуже» рассказывает о пути подростка к мечте и преодолении комплексов. Показательными примерами для героя стали судьбы великих личностей из прошлого, которые тоже когда-то были подростками и смогли достигнуть больших высот, стать частью истории и сделать великий вклад в развитие страны, несмотря на многие трудности. В съемках клипа приняли участие 40 самых креативных подростков Екатеринбурга, победившие в конкурсе «Вдохновителей».

Всероссийская премьера клипа состоялась 3 июля в рамках Москва Феста на Пушкинской площади. Премьеру встретили бурными аплодисментами и криками одобрения — идея и ее воплощение явно нашли отклик у зрителей. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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