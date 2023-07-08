РОМАНТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ХИТА ОЛЬГИ БУЗОВОЙ «ВЕРНИ»

7 июля, ко Дню семьи, любви и верности, на всех цифровых площадках состоялась премьера романтической версии супер-хита Ольги Бузовой «Верни» на стихи Михаила Гуцериева. Оригинальный клип уже посмотрели более 7 млн. человек, а песня не сходит с первых строчек хит-парадов федеральных радиостанций. Теперь у «Верни» появилось новое прочтение и звучание.

«Оля сейчас очень трепетно относится к занятиям по вокалу и к работе с постановкой голоса. Мы как-то разбирали песню «Верни» под фортепиано и подумали: «Почему бы не выпустить акустический кавер на свою же песню?» И, как известно, аппетит пришёл во время еды. Были прописаны живые партии рояля, скрипок. А в последствии, мне как продюсеру проекта, захотелось показать немного другую Ольгу Бузову. Ранимую, нежную, любящую. Это такая романсовая версия песни, как будто в домашней обстановке. И такое же лёгкое видео. Музыка и женщина, которая любит музыку. Сейчас хейтеры скажут: жаль, что эта любовь не взаимна. А я отвечу: «Взаимность не рождается на пустом месте. Её нужно добиваться. Взаимность — это всегда ответ и встречный вектор. И Оля на верном пути», — рассказала композитор Дарья Кузнецова.

Режиссёром клипа «Верни» (Romantic Version) вновь стала Алина Верипя. Съёмки проходили 5 июня в Москве, в Центральном доме актёра им. А. А. Яблочкиной на старом Арбате, который находится в историческом здании — «Доме с рыцарями», которому в декабре этого года исполнится 110 лет. В нижнем фойе Большого зала все стены закрыли чёрной тканью, в центре колоннады поставили старинный рояль, на котором играла Дарья. Рядом на высоком стуле сидела Ольга в вечернем платье.

«Верни» это наш первый опыт совместной работы. Мне понравилось создавать общие песни с Михаилом Гуцериевым, не только как с талантливейшим поэтом, но и как с чутким соавтором. Он слышит артиста и композитора. И узнав своего исполнителя, вносит точные поправки в текст. Такие слова, которые не оставляют тебя без эмоций. Поэтому я готова делать по 5 версий на наши песни. И готова к новым произведениям в таком прекрасном тандеме», — поделилась Ольга Бузова.

Смотрите клип «Верни» (Romantic Version) на музыкальных телеканалах и на официальных каналах GutserievMedia в YouTube, RuTube и Дзен. Слушайте песню в исполнении Ольги Бузовой в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках.

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