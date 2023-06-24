Премьера клипа на трек, основанный на заставке сериала «Смешарики»

Легендарные «Смешарики» уже 20 лет начинаются с одних и тех же кадров – под веселую мелодию в Ромашковой долине Крош красит скамейку в розовый, как отсылку к самому первому эпизоду, Ёжик спешит за разлетающимися фантиками, Бараш что-то сочиняет, Пин летит на своём самолёте, а в финале, все герои собираются вместе. В юбилейный год проекта музыкальный лейбл Riki Music выпустил клип на оригинальный трек, вдохновлённый знаменитой заставкой.

«В это невозможно поверить, но 20 лет длительность главной композиции сериала была 20 секунд. Мы поправили этот пробел и получился полноценный трек и клип. Впервые полная версия композиции прозвучала в альбоме ремиксов “Смешарики. 2.2.22”, релиз которого состоялся осенью прошлого года. И на сегодняшний день его прослушали более 22 миллионов человек! Именно это вдохновило нас в юбилейный год выпустить еще и клип, используя ретроспективу известных сюжетных линий и моментов под новую аранжировку. Как и все обложки для клипов на ремиксы, наш креативный департамент дизайна специально разработал уникальную обложку в необычной, более взрослой стилистике, при этом сохранив узнаваемость персонажей», – рассказывает Олег Трояновский, музыкальный продюсер ГК «Рики».

Как утверждают креаторы ГК «Рики»: «Мы много экспериментировали, пробовали разные варианты и подходы к обложке. Важно было отойти от детскости проекта, сделать визуал более взрослым и отражающим содержание музыкального контента. Нам хотелось создать дизайн, который бы наигранно-забавно отражал характер Смешариков, но при этом не потерял своей узнаваемости и уникальности». Чтобы достичь этого, команда дизайнеров применила технику так называемой «рваной журнальной печати», как отсылку к некой «антикварности» и авторской стороне проекта.

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