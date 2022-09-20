В 2023 году, в Подмосковье, в рамках национального проекта «Культура», появятся еще четыре модельные библиотеки

В Московской области в 2023 году появятся еще четыре модельные библиотеки. По итогам конкурсного отбора в рамках национального проекта «Культура» федеральное финансирование на модернизацию получат:

Центральная библиотека Ленинского городского округа – 10 млн рублей;

Библиотека-филиал № 5 «Библиотека семейного чтения и досуга им. С.Я. Маршака», городской округ Королёв – 5 млн рублей;

Щёлковская библиотека № 3, городской округ Щёлково – 5 млн рублей;

Специализированная библиотека семейного чтения «Очаг», городской округ Электросталь – 5 млн рублей.

Отметим, что сейчас в Подмосковье работают 11 модельных библиотек, модернизированных по национальному проекту «Культура», а к концу 2022 года их станет 13.

Что такое модельная библиотека? Это настоящий интеллектуальный и образовательный центр, который сочетает в себе красивые дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям.

Во всех модельных библиотеках после модернизации появляются лаунж-зоны, зоны для творческого развития и детское пространство, интерактивное оборудование, книжные фонды пополняются новыми изданиями. Обслуживание посетителей полностью автоматизировано благодаря использованию современных информационных систем.

Также гостей ждут «тихие зоны», зоны для коворкинга и отдыха, велопарковки, зарядные станции, оборудование для учебы и работы, 3D-принтеры, шлемы или очки виртуальной реальности.

Соответственно, модельные библиотеки предлагают посетителям новые мероприятия и творческие проекты: клубы интеллектуального и творческого общения, журналистики и блоггинга, театральные студии, курсы иностранных языков, кружки робототехники, образовательные программы и многое другое. Во всех библиотеках можно поиграть в настольные игры, включая современные креативные, или поработать за компьютером.

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