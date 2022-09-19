Стали известны лауреаты литературной премии «Ясная Поляна»

В Большом театре в Москве состоялась юбилейная 20-я церемония награждения лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics.

Лауреатами премии стали:

Дмитрий Данилов за книгу «Саша, привет!» (М.: Редакция Елены Шубиной, 2022) (номинация «Современная русская проза»),

Юй Хуа за роман «Братья» (М.: Текст, 2015) (номинация «Иностранная литература»),

Юлия Дрейзис за перевод романа «Братья» на русский язык (номинация «Иностранная литература»),

Игорь Петрович Золотусский за неоценимый вклад в развитие отечественной литературы и критики. За независимость суждений, твердость позиции и изящество стиля.

Обладателем специального приза Samsung «Выбор читателей» стал Ислам Ханипаев с книгой «Типа я» (М.: Альпина Паблишер, 2022), набравшей 46% голосов в интернет-голосовании на сайте премии.

«Сейчас я вспоминаю всех замечательных людей, которые были в Ясной Поляне и выступали на писательских встречах и на нашей премии за годы ее существования. В их числе – Валентин Григорьевич Распутин, Виктор Иванович Лихоносов, Леонид Иванович Бородин, Валентин Яковлевич Курбатов, Фазиль Абдулович Искандер и многие другие. Это действительно целые эпохи нашей литературы! Двадцать лет — это огромный период жизни, целое литературное поколение. Все эти 20 лет рядом с нами была компания Samsung, и я благодарю ее за постоянство и поддержку», — отметил Владимир Толстой, председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре.

«От лица компании Samsung мы рады приветствовать вас на юбилейной церемонии награждения “Ясная Поляна”. Наша компания буквально с первых дней присутствия в России активно поддерживает и развивает проекты в области культуры. Среди них — Государственный Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская Галерея, Государственный исторический музей. Большой театр, где проходит сегодняшняя церемония, мы поддерживаем уже более 30 лет и являемся старейшим партнером театра. В этом году мы также отмечаем прекрасный юбилей нашей дружбы с музеем-усадьбой Льва Николаевича Толстого “Ясная Поляна”. Как соучредитель премии “Ясная Поляна”, мы с огромной радостью и гордостью отмечаем, что она стала не только крупнейшей, но и, пожалуй, самой авторитетной наградой в области литературы в России», — прокомментировал Сергей Певнев, вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

«Современная русская проза» — главная номинация премии. Она отмечает выдающиеся произведения отечественных авторов, которые важно прочитать именно сейчас, так как они определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня. В общей сложности в 20-й юбилейный литературный сезон премии «Ясная Поляна» было подано больше 150 заявок — это рекордное число за 20 лет существования премии. В лонг-лист номинации «Современная русская проза» вошло 37 из них. В короткий список было включено семь книг. Заявки, поданные на 20-летний юбилейный сезон премии, рассматривались членами жюри совместно с рабочей группой, в которую вошли шесть выпускников первой Школы литературной критики им. В. Я. Курбатова.

«Данилов пошел гораздо дальше своих предшественников, писавших романы об осужденных на смертную казнь. Это связано даже с тем состоянием, в котором находится современное общество. “Саша, привет!” — роман не только о смертной казни. Это роман о том, что происходит с современным миром, который сходит с ума и завис над пропастью. О том, что происходит с сегодняшними людьми, которые превращаются в пост-человечество. Это роман о том, как расчеловечивание мимикрирует под человеколюбие, как дегуманизация притворяется гуманностью», — отметил Владислав Отрошенко, писатель, член жюри литературной премии «Ясная Поляна».

Лауреатами в номинации «Иностранная литература» стал Юй Хуа и переводчица его романа «Братья» на русский язык Юлия Дрейзис. Приз в этой номинации вручается за самую значимую зарубежную книгу XXI века и ее перевод. Лауреаты получают 1,2 миллиона и 500 тысяч рублей соответственно. Лауреатами премии в разные годы становились:

Рут Озеки (роман «Моя рыба будет жить», переводчица — Екатерина Ильина),

Орхан Памук (роман «Мои странные мысли», переводчица — Аполлинария Аврутина),

Марио Варгас Льоса (роман «Скромный герой», переводчик — Кирилл Корконоcенко),

Амос Оз (роман «Иуда», переводчик – Виктор Радуцкий),

Эрнан Ривера Летельер (роман «Искусство воскрешения», переводчица — Дарья Синицына),

Патрисия Данкер (роман «Джеймс Миранда Барри», переводчики — Александра Борисенко и Виктор Сонькин),

Джулиан Барнс (роман «Нечего бояться», переводчики — Дмитрий Симановский и Сергей Полотовский).

В 2022 году в длинный список номинации «Иностранная литература» вошло 34 книги зарубежных авторов из 19 стран мира. Впервые в истории этой номинации в 2022 году был объявлен короткий список, в который вошли 11 книг авторов из 11 стран мира.

«Роман “Братья” — это необычная книга. Читая ее, я думал, чему она может научить русского читателя? Ведь мы читаем иностранные книги не столько для того, чтобы понять, как там, сколько для того, чтобы оценить, как здесь, используем их в качестве зеркала. Роман совершенно удивителен: некоторые относят его к постмодернизму. С тем же правом его можно назвать фарсовым или отнести к другому жанру. Я считаю, что Юлия Дрейзис — переводчица романа — совершила настоящий филологический подвиг», — прокомментировал член жюри литературной премии «Ясная Поляна», писатель Евгений Водолазкин.

За неоценимый вклад в развитие отечественной литературы и критики премию получил Игорь Петрович Золотусский, выдающийся критик. «Очень важно то, что за этой премией стоит имя Льва Николаевича Толстого. Это требует от членов жюри особой взыскательности при отборе произведений», — отметил Игорь Золотусский.

Как и в прошлом году, жюри выбрали лучшую рецензию молодого критика на произведение короткого списка премии. Ее автор Андрей Мягков — участник второй яснополянской школы критики, которая начала работу в 2021 году в Ясной Поляне. Она предполагает очную форму взаимодействия молодых авторов с известными критиками и другими деятелями в сфере литературы. Участники отбираются на конкурсной основе: в 2022 году организаторы получили более 100 заявок от претендентов из 25 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси и Армении, из которых отобрали 25 человек.

На церемонии также вручили специальный приз компании Samsung Electronics «Выбор читателей». Номинация была учреждена в 2015 году, она отмечает книгу из короткого списка «Современной русской прозы», выбранную в открытом читательском голосовании на сайте премии. Набравший наибольшее количество читательских голосов награждается профессиональной поездкой в Южную Корею. Более 3800 голосов получила книга Ислама Ханипаева «Типа я». Также в этом году читателям был предоставлен бесплатный доступ ко всем книгам короткого списка в крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес.

Литературная премия «Ясная Поляна» присуждается с 2003 года писателям, произведения которых наследуют традиции классической литературы. «Ясная Поляна» объединяет ключевых экспертов и выступает навигатором по современной литературе, формируя списки лучших российских и переводных книг. Жюри премии выбирает выдающиеся художественные произведения в двух главных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также отмечает значительное событие в литературной жизни. Призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 миллиона рублей. Это крупнейшая литературная премия в России.

Соучредители премии анонсировали выход новой книги в приложении «Живые страницы». Это роман «Сад» Марины Степновой, лауреата 2021 года в номинации «Выбор читателей». Книги лауреатов премии «Ясная Поляна» прошлых сезонов Евгения Водолазкина «Лавр» и Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» стали первыми произведениями современной русской литературы, добавленными в мобильное приложение «Живые Страницы» — интерактивную энциклопедию, с помощью которой пользователи могут изучать классические произведения русской литературы в новом формате. Проект «Живые Страницы» был запущен в июне 2015 года компанией Samsung Electronics совместно с экспертами Tolstoy Digital при поддержке школы лингвистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и компании ABBYY.

Фото — сайт news.samsung.com

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