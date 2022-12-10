В Artplay состоится открытый мастер-класс Дмитрия Аске 

В Центре дизайна Artplay 12 декабря пройдет открытый мастер-класс одного из самых заметных российских художников уличной волны. Дмитрий Аске расскажет слушателям о своем творческом пути, источниках вдохновения, опыте коллабораций с известными брендами и ответит на вопросы слушателей.





Дмитрий Аске пришел в современное искусство, имея за плечами опыт граффити-райтера. В конце 2000-х он был одним из немногих российских граффитчиков, которые пытались вывести своё искусство за устоявшиеся жанровые рамки. Находясь в авангарде русского граффити того времени, он вдохновил многих талантливых уличных художников. Плавно переходя от письма на стенах к цифровой графике и иллюстрации, за последние несколько лет Аске сотрудничал со многими известными брендами, включая Nike, Reebok, Sony PlayStation, Nokia, Stussy, Red Bull, Wired, Computer Arts Magazine и т.д. Работы Аске опубликованы во многих книгах и журналах по граффити, графическому дизайну и иллюстрации в России, Великобритании, США, Германии, Испании, Бразилии и Китае.



Сейчас Дмитрий — участник музейных и галерейных выставок. В 2010-х он ярко заявил о себе на биеннале «Артмоссфера», где выступал одновременно как художник и куратор. В 2018 году в рамках биеннале он подготовил документальную выставку об истории уличного искусства в России с середины 1980-х по сегодняшний день. Параллельно со студийными произведениями художник создает скульптуры и монументальные росписи, которые можно увидеть на домах в Москве, Салавате, Выксе и Мангейме.



Встреча пройдет 12 декабря (понедельник) в 19:00 в бизнес-школе RMA. Вход бесплатный по регистрации на сайте школы RMA.

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