Московской школе кино 10 лет!

Московская школа кино открылась 10 лет назад и стала лидером в сфере кинообразования. За эти годы в МШК сформировалось поколение кинематографистов, которые задают тренды в индустрии.

Московская школа кино 2012–2022:

55+ программ;

300+ преподавателей-практиков;

300+ съемочных смен в год;

3300+ выпускников, из которых 85% работают в индустрии.

Мария Ситковская, управляющий партнер Universal University, директор Московской школы кино:

«За 10 лет мы открыли более 55 программ для подготовки всех ключевых специалистов в киноиндустрии: от сценаристов и шоураннеров до композиторов кино и художников по костюму. Также мы запустили программу высшего образования и сейчас расширяем количество программ в blended- и online-форматах, чтобы у студентов было еще больше вариантов успешного профессионального развития и расширения карьерных возможностей. Мы создали атмосферу свободы самовыражения, безопасности и уважения друг к другу, которая формирует культуру профессионалов».

Московская школа кино как партнер Universal University

Московская школа кино реализует программы высшего образования совместно с Universal University — первым в России университетом креативных индустрий, где учат и учатся по-другому. Здесь студенты применяют полученные знания в проектах, которые становятся движущей силой креативной экономики в масштабах города, страны и мира.

Университет креативных индустрий Universal University получил лицензию на высшее образование и со следующего академического года имеет право выдавать российские дипломы установленного образца о высшем образовании по программам бакалавриата.

Екатерина Черкес-заде, ректор Universal University:

«Креативные индустрии — это не просто учеба или работа, это образ жизни. В Universal University студентам предстоит найти своих менторов, единомышленников и собственный стиль. Их ждет полное погружение в индустрию с первого дня: они научатся исследовать её, работать в команде и быстро реагировать на внешние изменения. Они будут учиться для глобального рынка, в мультикультурной, открытой среде, всегда на реальных кейсах и с практиками из индустрии. Мы надеемся, что учеба в Universal University станет отличным стартом для наших студентов и об их проектах узнает весь мир. В этом одно из ключевых преимуществ международного образования в Universal University — каждый студент становится частью глобальной креативной экономики».

Востребованность профессии сейчас и в будущем

Сегодня производители видеоконтента находятся в постоянной конкуренции за время зрителя, интерес к домашнему видеопросмотру увеличивается с каждым годом и видеосервисы демонстрируют рост своих показателей. Для создания конкурентоспособного контента всегда требуются новые идеи и команды профессионалов, которые сможет воплотить их в жизнь. Продюсеры, художники-постановщики, CG-художники, сценаристы, специалисты в анимации — сегодня студиям и кинокомпаниям очень не хватает этих профессионалов. Поэтому отличной инвестицией становится изучение новых кинопрофессий, которым обучают в Московской школе кино.

Топ-10 направлений по количеству заявок на место:

Шоураннер;

Режиссура;

Киноактер;

Операторское искусство;

Режиссура короткой формы;

Сценарное мастерство;

Продюсирование;

Режиссура монтажа;

Новый DOC;

Анимация.

Московская школа кино — это трамплин в киноиндустрию и сообщество профессионалов

Интеграция студента в профессиональное сообщество — одна из ключевых задач школы. Этот процесс начинается с первых дней обучения. Студенты работают с лучшими брендами и компаниями, которые становятся заказчиками различных видеоформатов: рекламный ролик, тизер сериала, музыкальное видео, brand content video и другие. И это уникальный шанс поработать над реальным проектом совместно как с другими студентами, так и с профессионалами индустрии.

Креативные агентства – партнеры школы: BBDO Moscow, McCann Moscow, Friends Moscow, Instinct, Human.

Около 100 рекламных роликов с 2015 года были сняты студентами МШК по заказу Государственной Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. Пушкина, «Москвариума», благотворительных фондов «Дети наши», «Вера», «Подсолнух», поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», проекта «Кинопоэзия» и онлайн-кинотеатров IVI и Premier.

Московская школа кино работет с такими индустриальными компаниями, как Okko, «Кинопоиск», 1-2-3 Production, Premier Studios, Bazelevs, «Амедиа», Amediateka, Good Story Media, History Channel, творческое объединение Gazgolder, с культурными проектами: музеем современного искусства «Гараж», культурным центром ЗИЛ, домом культуры «ГЭС-2», а также с другими благотворительными и техническими партнерами. Таким образом студенты формируют свое портфолио, учатся взаимодействовать с заказчиком и получают опыт работы над реальными проектами.

Каждый год Московская школа кино проводит закрытый показ лучших дипломных проектов в кинотеатре «Октябрь», где собираются ведущие игроки кино- и телеиндустрии. Цель показа — дать возможность выпускникам представить результаты своего обучения и привлечь внимание потенциальных партнеров и работодателей.

Образовательные программы и международный опыт

Сегодня Московская школа кино реализует программы обучения по разным направлениям. Много лет она обеспечивала потребности киноиндустрии в новых кадрах благодаря программам дополнительного профессионального образования, а в прошлом году открылся курс Foundation Animation, Film and Games, на который студенты поступают сразу после школы, проходят профориентацию среди трех медиаиндустрий и определяются с дальнейшим образовательным направлением.

При разработке программ МШК мы изучаем лучшие практики в креативных индустриях США, Европы и Азии и локализуем их под потребности российской киноиндустрии.

Мария Ситковская, исполнительный директор Universal University, директор Московской школы кино:

«Мы ездили в UCLA в США, Met Film School и National Film and Television School в Великобритании. Когда мы запускали 2D-анимацию, то ездили в Gobelins во Францию. Когда пришла пора запускать 3D, к нам приезжал директор Pixar и рассказал про школу в Техасе. А потом мы сами поехали — смотреть, как она устроена. От отечественной киношколы мы взяли операторское искусство — самое сильное в мире. Президент Гильдии кинооператоров России Илья Викторович Демин у нас курирует операторское мастерство. А по системе Станиславского, которую американцы называют the Method, мы обучаем режиссеров и актеров.

Уже больше трех лет МШК сотрудничает с китайскими и индийскими школами. В 2022 году подписано соглашение с ECNU — это крупный китайский университет с сильным факультетом анимации, кино и дизайна. Планируем обмен студентами и совместные программы. Наши выпускники принимают участие в крутейших мировых киносмотрах, их работы приковывают к себе внимание. Мир всегда готов вас увидеть, главное, чтобы вам было что показать».

Преподаватели и кураторы

В МШК преподают только профессионалы индустрии — практики кино и телевидения, ведущие российские специалисты в различных областях: Алексей Попогребский, режиссер, сценарист фильмов «Коктебель», «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Оптимисты 1–2», лауреат премии «Ника» и «Золотой орел», призер Берлинского кинофестиваля и «Кинотавра»; Сергей Осипьян, режиссер рекламы и сценарист (Coca-Cola, IKEA, Mars, Samsung, Procter & Gamble, Сбербанк); Илья Неретин, член Академии российского телевидения и Международной телевизионной академии «Эмми», продюсер более 80 фильмов и сериалов; Илья Демин, президент Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России, член RGC, оператор-постановщик («72 метра», «Поп», «1612», «Новая Земля», «По ту сторону волков», «Гибель империи», «Орлова и Александров», «Пепел», «Черная кошка»); Всеволод Коршунов, автор сценариев к двум десяткам документальных фильмов («Первый», «Россия», «Культура») и пяти сотням телепрограмм («Россия», «Культура», ТВЦ), и другие.

Также ежегодно проходит ряд образовательных мастер-классов от европейских и американских преподавателей для студентов и выпускников школы. Среди них — Пол Лазарус (режиссер, продюсер и сценарист, сериалы «Друзья», «Она написала убийство», «Мелроуз Плэйс»), Майкл Прайс (британский композитор, обладатель «Эмми» за музыку к сериалу «Шерлок»), Дэн Смит (художник и графический дизайнер с большим опытом работы с BMW, Burger King, Pizza Express) и другие профессионалы и инсайдеры индустрии.

Выпускники:

Владимир Мункуев, выпускник программы «Режиссура» (2017 год)

Одна из последних работ — короткометражный фильм «Нуучча». Фильм получил Гран-при в секции «Восток-Запад» Международного кинофестиваля в Карловых Варах (2021 год) и приз «За лучшую режиссуру» 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» (2021 год). Также в производстве сейчас фильм «Кончится лето» с Юрием Борисовым в главной роли.

Анна Крутий, выпускница программы «Монтаж» (2014 год)

В фильмографии Анны уже более 40 картин. Среди них «Викинг» Андрея Кравчука, «Завод» и «Сторож» Юрия Быкова, сериал «Псих» Федора Бондарчука, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «Цой» Алексея Учителя. В производстве «Самая большая луна» Алексея Попогребского, «Хозяин» Юрия Быкова и первый сезон сериала «Актрисы» Федора Бондарчука.

Евгения Богомякова, выпускница программы «Сценарное мастерство» (2014 год) и программы «Шоураннер» (2019 год)

В начале лета второй сезон российского сериала «Сама дура», автором которого является Женя, получил главный приз немецкого фестиваля веб-сериалов die Seriale. Фильмография: «Убить Риту» (на Premier в 2023 году), «Я иду играть» (Kion), «Сама дура» (главный автор — три сезона, WISH Media при поддержке ИРИ), «Старые кадры» (главный автор, НТВ), «Неизвестный» (автор сценария, ТВ-3), «Подозреваемый» (автор сценария)

Максим Иванов, выпускник программы «Шоураннер» (2019 год)

Максим выступил креативным продюсером сериала «Нулевой пациент». За первые три недели сериал продюсерской компании «Среда» посмотрели более миллиона человек. Это рекорд среди оригинальных проектов «Кинопоиска». Также стоит отметить проекты 2022 года: «Бег улиток» — соавтор сценария, креативный продюсер, «Замерзшие» — соавтор сценария, креативный продюсер.

Максим Михеев, выпускник программы «Операторское искусство» (2018 год)

Сразу после выпуска Максим выступил в роли камермена на проекте «Дорогие товарищи!» (2020 год), режиссер А.С.Кончаловский, оператор-постановщик Андрей Найденов. Не так давно на экраны вышел фильм «Межсезонье», где Максим был вторым оператором. Также нас ждет премьера фильма Алексея Германа-младшего «Воздух», где Максим был оператором второго юнита.

Байбулат Батуллин, выпускник программы «Режиссура» (2016 год)

Покорил всех своим дипломным фильмом «Половинки» и получил специальный приз на фестивалях «Кинотавр», фестивалях «Короче» и «Будем жить», вошел в лонг-лист номинации «Лучший короткометражный фильм» премии «Золотой орел». А в 2020 году фильм «Показалось» был номинантом на звание лучшей короткометражной ленты в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр». Фильмы Байбулата в разные годы участвовали в Казанском Международном фестивале мусульманского кино, кинофестивале «Рудник» и Международном кинофестивале короткометражного кино SHNIT. В фильмографии Байбулата также стоит отметить сериалы: «Большая игра», «ЧУМА!», «По колено». Сейчас Байбулат в качестве режиссера завершил съемки своего полнометражного фильма «Бери да помни».

Алена Мареева, выпускница программы «Продюсирование» (2015 год)

В этом году на экраны вышел первый сезон сериала AMORE MORE, продюсером производства выступила Алена. Также в фильмографии Алены как продюсера: «BEEF: Русский хип-хоп», «Джипер», «Последнее испытание», «Училка», «Тайна печати дракона».

Иван Синцов, выпускник программы «Композитор в кино» (2018 год)

В фильмографии Ивана уже достаточно много проектов, среди которых стоит отметить сериал «Текст.Реальность» Клима Шипенко и «Подельники» с Юрием Борисовым, Лизой Янковской и Павлом Деревянко в главных ролях. Иван успел поработал с кинематографистами из России, Японии, Казахстана и Франции, а фильмы с его музыкой участвовали в программах Венецианского кинофестиваля и «Кинотавра», а также выдвигались на соискание премий «Золотой глобус» и «Оскар».

Оксана Мафагел, выпускница программы «Шоураннер» (2019 год)

Работает креативным продюсером в продакшене «Место силы» под руководством Евгения Никишова и Валерия Федоровича, которые, в свою очередь, были менторами Оксаны в рамках обучения по программе «Шоураннер».

Проекты не заставили себя ждать. Почти сразу после выпуска на экраны вышел нашумевший «Проект “Анна Николаевна”», где Оксана была соавтором, а также сериал «А мне плевать, кто вы», где Оксана выступила уже не только в роли соавтора, но и как режиссер. В производстве сейчас проект «Трансформеры», который попал в основную конкурсную программу фестиваля «Пилот». За осень планируется снять еще два пилота и весной приступить к съемкам проекта «Миля», который был представлен вне конкурса на фестивале «Пилот».

Евгений Млюков, выпускник программы «Операторское искусство» (2015 год)

В портфолио Жени множество разнообразных рекламных роликов для таких известных брендов, как Mercedes, Renault, Samsung, Сбербанк, Альфа-Банк, CityBank, Yandex, РЖД, «Авиапарк», Nescafe и других. Заставки для программы «Вечерний Ургант». Музыкальные клипы для «Би-2», Филиппа Киркорова, Дани Милохина, Элджея и Morgenshtern. Что касается фильмографии, то среди работ Жени стоит отметить сериал «Полицейский с Рублевки 5», вышедший в 2019 году, сериал «Старые шишки» Андрея Шавкеро и только что завершившиеся съемки сериала «Дело о пропавшей деревне».

Фестивали

Дипломные работы выпускников Московской школы кино ежегодно представлены в отечественных и международных кинофестивалях — Sundance Film Festival, Portobello Film Festival, Locarno Film Festival, Hot Docs Festival, die Seriale, «Кинотавр», ММКФ, «Короче», «Пилот», «Будем жить», «Восток-Запад», «Святая Анна», Artdocfest, на которых выпускники получают не только опыт, но и призы и награды.

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Система академического качества, опыт мировых киношкол, преподаватели-практики, мощная ресурсная база и постоянная связь с профессиональным сообществом, а также принадлежность к первому в России университету креативных индустрий Universal University создают уникальную образовательную среду для студентов Московской школы кино и возможность реализовать себя уже в процессе обучения востребованной профессии.

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