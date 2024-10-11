«В баню!»: выход Комедии года приурочили к Международному банному дню

Фильм претендует на звание одной из главных народных комедий года. Ироничная интонация, дух спортивных соревнований и мотивы классических советских комедий вроде «Иронии судьбы» влюбляют с первых кадров. Искрометный юмор новинки оценят поклонники «Особенностей национальной охоты» и фильма «Горько!». Веселые приключения главных героев и теплая атмосфера банного отдыха согреют в промозглый ноябрь, позволят расслабиться и отвлечься от забот. Если вас все запарило, то вы точно захотите посмотреть это кино!

Жизнь прораба Ивана Плотникова — в обаятельном исполнении Михаила Тройника («Вызов», «Чики», «Папаша в бегах») — давно летит под откос из-за его мягкого характера и привычки все терпеть. Старый друг и партнер, роль которого играет Федор Лавров («По щучьему велению», «За Палыча!»), увольняет его из компании, а жена в исполнении Юли Александровой («Звоните ДиКаприо», «Горько!», «Слово пацана») выгоняет Ивана из дома. Жизнь не складывается, а неудачи идут одна за одной.

Все меняется, когда он волею случая попадает в баню на чемпионат России по парению. Чуть не оказавшаяся роковой привычка терпеть может стать золотым билетом в новую жизнь. Для героя нет равных в парилке! Плотников начинает подготовку, чтобы вернуть уважение родных, снова поверить в свои силы и побороться за главную награду – денежный приз. Это может решить многие его проблемы, но для начала придется попариться.

Картина складывается из парадоксального сочетания: зритель озабочен судьбой главного героя, но при этом во всем происходящем чувствуется легкость, беззаботность – как в настоящей бане!

Фильм покажет, что баня – это не только расслабляющий, но и яркий, зрелищный опыт, который может быть очень разнообразным, и даже состязательным. Смешные герои, жизненные ситуации и отсылки к комедиям того самого советского кинематографа помогут зрителям выпустить пар после трудовой недели!