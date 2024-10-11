РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир кино«В баню!»: выход Комедии года приурочили к Международному банному дню

«В баню!»: выход Комедии года приурочили к Международному банному дню

editor
By editor
56
в баню - комедия

Фильм претендует на звание одной из главных народных комедий года. Ироничная интонация, дух спортивных соревнований и мотивы классических советских комедий вроде «Иронии судьбы» влюбляют с первых кадров. Искрометный юмор новинки оценят поклонники «Особенностей национальной охоты» и фильма «Горько!». Веселые приключения главных героев и теплая атмосфера банного отдыха согреют в промозглый ноябрь, позволят расслабиться и отвлечься от забот. Если вас все запарило, то вы точно захотите посмотреть это кино!
Жизнь прораба Ивана Плотникова — в обаятельном исполнении Михаила Тройника («Вызов», «Чики», «Папаша в бегах») — давно летит под откос из-за его мягкого характера и привычки все терпеть. Старый друг и партнер, роль которого играет Федор Лавров («По щучьему велению», «За Палыча!»), увольняет его из компании, а жена в исполнении Юли Александровой («Звоните ДиКаприо», «Горько!», «Слово пацана») выгоняет Ивана из дома. Жизнь не складывается, а неудачи идут одна за одной.

Все меняется, когда он волею случая попадает в баню на чемпионат России по парению. Чуть не оказавшаяся роковой привычка терпеть может стать золотым билетом в новую жизнь. Для героя нет равных в парилке! Плотников начинает подготовку, чтобы вернуть уважение родных, снова поверить в свои силы и побороться за главную награду – денежный приз. Это может решить многие его проблемы, но для начала придется попариться.

Картина складывается из парадоксального сочетания: зритель озабочен судьбой главного героя, но при этом во всем происходящем чувствуется легкость, беззаботность – как в настоящей бане!

Фильм покажет, что баня – это не только расслабляющий, но и яркий, зрелищный опыт, который может быть очень разнообразным, и даже состязательным. Смешные герои, жизненные ситуации и отсылки к комедиям того самого советского кинематографа помогут зрителям выпустить пар после трудовой недели!

Предыдущая статья
NILETTO выпустил спортивный саундтрек к «Простоквашино»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru