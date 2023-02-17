В Сочи пройдет международная интерактивная выставка «Пеликантность. Пеликаны мира»

19 февраля в 12:00 в Музее истории города-курорта Сочи состоится торжественное открытие международной интерактивной фотовыставки для всей семьи «Пеликантность. Пеликаны мира», созданной медиагруппой «Красный квадрат». Целый месяц в рамках проекта будут проходить увлекательные экскурсии, научно-познавательные мероприятия, посвященные птицам Сочинского Причерноморья и встречи с орнитологами города-курорта Сочи.

На экспозиции собраны уникальные кадры удивительных пеликанов, сделанные в разных уголках нашей планеты. Гости музея отправятся в мультимедийное путешествие с помощью смартфона, побывают в гостях у пеликанов благодаря VR-технологиям и пообщаются с одним из пернатых в чат-боте Telegram. А еще смогут взглянуть на пеликанов глазами увлеченных орнитологов-любителей: авторы проиллюстрировали необычайную красоту и образ жизни этих загадочных птиц.

Для создания проекта «Пеликантность. Пеликаны мира» организаторы провели национальный конкурс: российские фотографы, профессионалы и любители прислали более 800 репортажных и художественных снимков, сделанных не только в России, но и в Австралии, Греции, Кении, Израиле, США, Мексике, Кубе, Перу и других странах. Лучшие кадры отбирали эксперты из Союза фотографов дикой природы. Каждый снимок на выставке сопровождается уникальным QR-кодом с историей от автора и дополнительным мультимедийным контентом.

Сочи стал восьмой точкой на карте «пеликантного» маршрута. На старте выставка успешно проработала два месяца в Московском зоопарке и стала одним из самых заметных образовательно-развлекательных проектов столицы. Затем отправилась в тур по городам России: побывала в Элисте, Махачкале, Красноярском крае, Абакане, Челябинске и Оренбурге – известных местах гнездования этих уникальных птиц.

В Краснодарском крае чаще всего можно увидеть кудрявого пеликана. Еще 90 лет назад они в большом количестве обитали в дельте реки Кубань. Однако к началу XXI века осталось лишь несколько десятков гнездящихся пар. Краснокнижную птицу можно встретить в Приазовье и в Имеретинской низменности на федеральной территории «Сириус». Кроме того, понаблюдать за пеликаном можно на пруду нижнего парка сочинского дендрария.

Музей истории города-курорта Сочи основан в 1920 году и является одним из старейших учреждений культуры в городе. Коллекция музея насчитывает более 100000 предметов. На экспозициях и выставках представлено более 6000 уникальных экспонатов: археологические памятники города, предметы истории, этнографии, быта и культуры многонационального населения региона, документы и фотоматериалы.

Экспозиция работает в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» и является частью масштабного международного кинопроекта, над которым ведет работу режиссер Надежда Дорофеева: научно-популярный фильм «Пеликаний остров» готовится к выходу уже в этом году.

Организаторами выставки в Краснодарском крае выступили Музей истории города-курорта Сочи, Союз фотографов дикой природы, творческий коллектив Monticola Films и медиагруппа «Красный квадрат».

Вход на экспозицию – по общему входному билету в музей. Адрес: г. Сочи, ул. Воровского, 54/11.

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