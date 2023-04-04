В Библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина открылась персональная выставка Анны Элкониной

Совершая повседневный выбор, человек кладет один за другим кирпичики в строительство собственного мира. Самое трудное — быть честным с собой, выбирая тот или иной путь. Как отделить истинное желание от навязанного окружением, каким образом выстроить систему ценностей, помогающих человеку, и, наконец, как определить цель своего пути? На эти темы предлагает порассуждать автор арт-проекта Анна Элконина.

Каждая картина дополнена QR-кодом с авторскими комментариями-вопросами. Ответив на них, зритель сможет не только наиболее полно понять и прочувствовать представленный живописный образ, но и обратиться через него к своим внутренним ощущениям.

При создании своих картин Анна Элконина использует авторскую технику. Сама она описывает творческий процесс сродни медитации, с помощью которой можно на время отключится от постоянно сменяющих друг друга внешних событий с тем, чтобы иметь возможность найти внутри себя ответы на поставленные задачи.

«Моя картина — не простой элемент декора. Она живет и развивается вместе со своим владельцем. С ней можно взаимодействовать», – говорит Анна Элконина.

Элконина Анна — выпускница МГУП им. Федорова, постоянный участник выставок Евразийского художественного союза и Московского отделения Союза художников России, лауреат премий «Золотой Антип», «Космос, как предчувствие» и многих других. Ее работы находятся в частных коллекциях не только России, но и за рубежом.

Выставка завершит работу 23 апреля 2023 года.

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