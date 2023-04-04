Еврейский музей и центр толерантности представляет семейный проект «На языке правил и исключений. Наука и искусство»

4 апреля 2023 года Еврейский музей и центр толерантности представит семейный проект «На языке правил и исключений. Наука и искусство», организованный совместно с Политехническим музеем. Экспозиция посвящена взаимоотношениям двух основных видов человеческой деятельности и многообразию проявлений их взаимных влияний. Выставка пройдет в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий (2022–2031).

Гариф Басыров. Из серии «Космос». 1983. Собрание И.О. Левитина

Гариф Басыров. Из серии «Космос». 1983. Собрание И.О. Левитина

Гариф Басыров. Из серии «Космос». 1983. Собрание И.О. Левитина

Владимир Лебедев. «Цветы». 1934. Собрание семьи Палеевых

Казимир Малевич. «Архитектон». Конец 1920-х годов. Собрание Ю.М. Носова

Кузьма Петров-Водкин. «Яблоко и вишня». 1917. Собрание семьи Палеевых

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Ученый в своем кабинете (Фауст)». 1652. Частная коллеция

Ростан Тавасиев. «Заячья спираль». 2020. Собрание автора

Проект «На языке правил и исключений. Наука и искусство» представит шесть интерактивных объектов и более 80 произведений, охватывающих временной промежуток в 500 лет, начиная с эпохи Позднего Возрождения до новейшего искусства, от произведений Дюрера и Рембрандта до инсталляций современных художников ::VTOL:: и Андрея Бартенева. Среди представленных в экспозиции мастеров — Рембрандт Харменс ван Рейн, Питер Брейгель Младший, Кацусика Хокусай, Жорж Сёра, Фернан Леже, Жоан Миро, Казимир Малевич, Павел Филонов, Иван Леонидов, Константин Юон, Юрий Пименов, Дмитрий Плавинский, Вячеслав Колейчук, Франциско и Платон Инфанте-Арана, Билл Виола и другие.

Произведения предоставлены крупнейшими российскими институциями, среди которых Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный музей Востока, Музей архитектуры имени А.В. Щусева, Stella Art Foundation, а также частными коллекционерами.

Политехнический музей предоставил ключевые экспонаты для разных разделов выставки. Это редкие и ценные приборы, не менее сложные в создании, чем произведения изобразительного искусства. Мастера прошлого уделяли немало внимания и эстетической красоте предметов. Гости смогут увидеть телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX века, складные солнечные часы и единственный уцелевший до наших дней регистрир — прибор для записи сейсмических вертикальных колебаний. Также на выставке представлены экспонаты Политехнического, которые помогали изучать и демонстрировать действие законов оптики. Среди них двояковыпуклые линзы, призма полного внутреннего отражения и ахроматическая призма Адольфа Фердинанда Вайнхольда. Яркие примеры соприкосновения науки и искусства — переносная камера-обскура и камера-люцида из коллекции Политехнического. Посетители смогут разобраться, как художники прошлого рисовали картины с помощью этих приспособлений, изобретенных учеными.

Кураторы выставки — директор по развитию детских программ Еврейского музея и центра толерантности Ира Дворецкая и главный куратор музея Мария Гадас — стремились создать семейный проект, рассчитанный на разные возрастные категории и уровень подготовки зрителей. Значительную часть экспозиции занимают интерактивные зоны, снабженные специальными объектами и приборами, позволяющими погрузиться в тему той или иной области знания.

Экспозиция состоит из шести разделов, посвященных астрономии, биологии, физике, оптике, географии и биомеханике.

В разделе «Астрономия» зрители смогут «прогуляться» между созвездий, а затем, вдохновившись произведениями Ростана Тавасиева и Гарифа Басырова, создать собственный «рукотворный» космос благодаря интерактивной песочнице, работающей на основе технологии дополненной реальности.

Раздел «Физика» дополнен произведениями искусства, созданными не только с глубоким пониманием удивительных законов, но и исследующими иные измерения. К их числу относятся проекты Ивана Леонидова и архитектоны Казимира Малевича, расширившие наше представление о возможном и реально существующем.

Наблюдение за процессами развития органических элементов лежит в основе множества исследований. Наука пытается защитить материю от разрушения, избавиться от сроков годности и даже открыть секрет вечной молодости. Здесь же кураторы предлагают увидеть процессы изменения материи глазами известных художников: Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Филонова, Бориса Григорьева. Раздел «Биология» сопровождает история искусства в биологии на протяжении нескольких столетий. Детей и взрослых в этой части экспозиции ждет цифровая биоигра Fish Making.

Один из самых красивых разделов выставки, «Биомеханика», посвящен движению человеческого тела. Его изображение появилось вместе с возникновением искусства и сохранилось до сегодняшнего дня в новейших медиа. В рассказе о возможностях и красоте человеческого тела кураторы проекта соединили искусство разных эпох и форм. Кроме того, экспозиция позволит познакомиться с основными законами оптики, вдохновлявшими импрессионистов, и побывать в комнате Эймса — трёхмерной оптической иллюзии, спроектированной американским офтальмологом Альбертом Эймсом.

В одной из галерей музея также откроется выставка-спутник, где будут продемонстрированы работы финалистов Всероссийского открытого конкурса в сфере научного и технологического искусства Science.Technology.Art. Организаторы — Политехнический музей и Яндекс — обратились к художникам с предложением поразмышлять о технопозитивном будущем в горизонте 50 лет с двумя альтернативными подходами: отрицание технологий и их принятие. Победителями конкурса стали 15 проектов художников и ученых, исследующих взаимодействие науки, технологий и общества. Четыре из них — два фотопроекта и две интерактивные инсталляции — будут показаны в Еврейском музее и центре толерантности в рамках выставки «На языке правил и исключений. Наука и искусство».

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