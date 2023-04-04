В Москве завершилась крупнейшая российская ярмарка современного искусства ART RUSSIA 2023

За четыре дня, на которые Гостиный двор превратился в мир современного искусства, ярмарку посетили более 25 тысяч человек, а продажи предметов искусства превысили 50 млн рублей. Участниками четвертой по счету ярмарки ART RUSSIA, организованной президентом Корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым и искусствоведом Елизаветой Фроловой, стали 23 галереи, больше 150 художников, скульпторов, фотографов и экспертов отрасли.

Молодым везде у нас дорога

ART RUSSIA — настоящий акселератор творческих людей. При этом ставка делается на молодых, начинающих художников.

«До ART RUSSIA все подобные выставки-ярмарки ориентировались на галереи. Мы же дали возможность проявить себя непосредственно художникам, чем поначалу повергли в шок арт-сообщество. Но, как показало время, мы приняли абсолютно правильное решение, потому что многие из тех, кого мы выставляли, впоследствии смогли попасть в галереи, в том числе зарубежные. У нас большие планы — хотим провести такие же ярмарки в регионах. Сейчас идут переговоры с Пермью, Владивостоком, Казанью», — говорит сооснователь ярмарки, президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

«Главная цель ART RUSSIA — предоставить возможность культурного диалога между художниками, галереями и публикой. У нас прямо на ярмарке художники продают свои картины, получают предложения о работе, находят своих коллекционеров. Такие события формируют российский арт-рынок, создают тренды, заявляют о новых художниках и коллективах. Сейчас популярно заниматься самопродвижением, формировать личный бренд, поэтому участие в ART RUSSIA служит мощным трамплином для развития», — отмечает сооснователь ярмарки, искусствовед и куратор ART RUSSIA Елизавета Фролова.

Главное отличие ярмарки в том, что художники лично стоят у своих стендов. Обычно их интересы представляют кураторы и галеристы. А на ART RUSSIA посетители могли напрямую задать вопросы авторам и узнать про смысл их произведений без посредников. Некоторые экспонаты имели озвученную историю — достаточно было воспользоваться аудиогидом. Еще одна особенность ярмарки — формирование уникального русского культурного кода и создание условий для обмена опытом между регионами. В этом году ART RUSSIA поддержали несколько губернаторов, отправив своих художников на ярмарку в Москву представлять самобытную местную культуру.

Не живописью единой

Живопись, представленная в выставочном пространстве ярмарки, была на самые разные темы. Так, главными героинями картин Ксении Сандеско стали женщины, через которых художница передала свои ощущения и состояния. «Три источника и три составные части» женщины — огонь, воздух и земля — послужили источником вдохновения и для Ирины Асаевой, в работах которой романтизм переплетается с символизмом. Во многих экспозициях ART RUSSIA 2023 были отсылки к античности, как у Gromova gallery, выставившей работы Светланы Рудой, Виктории Манкевич, Александры и Константина Худяковых.

Но помимо живописи на ярмарке были представлены и другие виды современного искусства: скульптуры, фотографии, инсталляции и т.д. В Гостином дворе можно было, например, увидеть покрывало «Укрытие», связанное крючком Елизаветой Пугачевой, а также мозаичный ковер из керамики, китайского стекла и итальянской смальты, вечернее платье из кусочков кирпича и картину из девяти тысяч шурупов и саморезов от Марата Наби. Юлия Якубович представила на ART RUSSIA серию произведений из плексигласа, прошедшего через огонь и краску. А Юлия Биктимирова представила серию работ Flash из керамики и цемента.

«Таврида»: манифест искусства молодых

За яркое сопровождение открытия ярмарки отвечал партнер— арт-кластер «Таврида». На сцену Гостиного двора вышли молодые исполнители с шоу-программой «Нас не отменишь». Концертные номера были посвящены главным ценностям и творческим достижениям России. Кроме того, в рамках ART RUSSIA были представлены работы резидентов арт-кластера «Таврида», московских художниц Ирины Зиминой, Елизаветы Янак и Елены Корнеевой, пакистанца Нидала Шера и трех художниц из новых регионов России — Екатерины Галичей, Риммы Савиной и Аделины Шабановой. 4-метровая инсталляция и серия из 10 картин Елены Корнеевой, были посвящены борьбе с лесными пожарами. А Римма Савина, исследующая человеческие чувства и душевные травмы, зашифровала в некоторых работах надписи, которые каждый зритель воспринял по-своему. Поучаствовала «Таврида» и в арт-форуме — эксперты этой платформы выступили с лекциями о современном искусстве, рассказав о главных трендах индустрии.

«В 2022 году арт-кластер “Таврида” успешно реализовал выставочный проект “Без границ. Художники Донбасса” — он стал полноценным ответом на вызов времени. Искусство всегда осмысляет повестку текущих событий и позволяет людям выразить собственные чувства и впечатления. Сейчас мы разрабатываем профильные программы с актуальной информацией для художников, кураторов и искусствоведов, которые занимаются визуальным искусством и классической живописью. “Таврида.АРТ” предлагает бесплатную возможность молодым представителям творческих индустрий приехать в Крым и принять участие в наших образовательных заездах, обучиться у ведущих экспертов и воплотить свои идеи в искусство», — рассказывает руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Арт-клуб единомышленников

Одновременно с ярмаркой в Гостином дворе прошел арт-форум, в котором приняли участие ведущие эксперты индустрии. Они обсудили тренды современного искусства в эпоху перемен, роль ИИ в искусстве, монетизацию творчества и многие другие темы, а также познакомились с интересными кураторскими и образовательными проектами. Участниками дискуссий стали, в частности, известные галеристы Вероника Ермичёва, Юрий Омельченко, Екатерина Фоминых-Капица, Ирина Никольская, Полина Аскери и Тамара Танатарова, основатель Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE Анастасия Андреева и директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина. Помимо продвижения молодых художников, цель ART RUSSIA — создать арт-сообщество, некий клуб, в котором художники и искусствоведы смогут общаться круглый год.

«Цифра» имеет значение

Чтобы продлить жизнь ярмарки, решено сделать ее цифровой. Все работы, показанные на ART RUSSIA, будут представлены на диджитал-платформе. К слову, очень популярным сейчас цифровым арт-объектам на ярмарке было уделено немало внимания. В частности, художница Екатерина Аристова смогла, как она говорит, «облачить в форму современного искусства западные санкции, наложенные на Россию». На ART RUSSIA 2023 она представила коллекцию NFT «Под санкциями». 555 токенов отобразили антироссийские ограничения, коснувшиеся практически всех сфер нашей жизни. Например, на токене «Культурный код» были изображены личности и произведения, попавшие за границей под так называемую «культуру отмены».

Нейросеть стала полноправным участником ART RUSSIA и на стенде генерального партнера ярмарки VK. В мастерской «VK — Место встречи с искусством» любой желающий вместе с диджитал-художниками мог создать ни на что не похожий цифровой арт-объект. Искусственный интеллект стал также предметом дискуссии, устроенной еще одним партнером ART RUSSIA, Российским обществом «Знание». Оно же провело просветительский марафон Знание.Арт, серию перфоманс-лекций и профессиональных мастер-классов.

«Говорят, что искусство всегда современно. И я с этим согласен. Представленные на ART RUSSIA работы отвечают духу времени: в них чувствуется свобода, открытость всему новому. Авторы продемонстрировали свой талант и мастерство, безграничный творческий потенциал. Считаю, что современным деятелям искусства удается поддерживать высокий уровень, который задали выдающиеся отечественные художники — Брюллов, Васнецов, Репин и многие другие. Я рад, что Российское общество “Знание” стало частью этого большого события. Мы провели марафон Знание.Арт. В нашу мультимедийную студию пригласили ведущих экспертов креативной индустрии. Провели лекции, мастер-классы, викторины, обсудили тренды современного искусства. Мы увидели большой интерес аудитории, поэтому можно сказать, что ярмарка ART RUSSIA стала ярким событием в культурной жизни России», — говорит генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Искусство — детям

Цифровые художества были представлены и в детской зоне ярмарки, которая в этом году была втрое больше, чем в прошлом. Ребятам провели мастер-классы по анимации, робототехнике, приготовлению различных блюд и созданию комиксов. А еще организаторы ART RUSSIA устроили выставку работ молодых художников до 18 лет, объединенных одной темой, — «Миры будущего».

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