В апреле, в «Боярских палатах СТД» пройдет проект «Абитуриент»: педагоги лучших театральных вузов Москвы проведут репетиции вступительных экзаменов и дадут рекомендации.

– Проект «Абитуриент», один из спецпроектов фестиваля студенческих спектаклей «Твой шанс», создан для того, чтобы поступающие могли попробовать свои силы и проверить выбранную программу еще до официальных экзаменов. Преподаватели Школы-студии МХАТ, ГИТИСа, ВШСИ, ТИ имени Б. Щукина и ВТУ имени М.С. Щепкина послушают каждого записавшегося абитуриента, прокомментируют выбранные произведения и манеру подачи, дадут советы и помогут морально подготовиться к реальному поступлению.

Принять участие в проекте может каждый, достаточно записаться по e-mail: adm.nastrastnom@gmail.com. Попасть на прослушивание можно лишь к одному преподавателю. Места ограничены, только первые 50 присланных заявок действительны. Вам обязательно придет письмо с подтверждением записи.

Важно! Проект не является официальным туром в вуз, не гарантирует поступление, и его результаты не влияют на настоящие вступительные испытания, – сообщают организаторы.

Ниже мы публикуем расписание:

14 апреля в 12:00 – актер и режиссер, старший преподаватель кафедры актерского мастерства Школы-студии МХАТ, художественный соруководитель 4 курса Сергей Алексеевич Щедрин. Программа для показа: басня, стихотворение, проза + любая песня.

15 апреля в 12:00 – декан актерского факультета ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актера Тарас Дмитриевич Белоусов. Программа для показа: басня, стихотворение, проза + любая песня.

17 апреля в 12:00 – артистка Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, старший преподаватель кафедры актерского мастерства и режиссуры ВШСИ Полина Райкина. Программа для показа: басня, стихотворение, проза + любая песня.

18 апреля в 12:00 – профессор кафедры мастерства актера ТИ им. Бориса Щукина, заслуженная артистка России, кандидат искусствоведения Анна Леонардовна Дубровская. Программа для показа: басня, стихотворение, проза + мелодичная песня.

21 апреля в 12:00 — народный артист России, актер Малого театра, доцент кафедры мастерства актера ВТУ имени М.С. Щепкина Виктор Алексеевич Низовой. Программа для показа: басня, стихотворение, проза + любая песня. При желании можно принести гитару.

«Абитуриент» — часть фестиваля «Твой шанс», в который входит еще несколько масштабных проектов:

Театральная программа этого года: с 10 по 27 апреля на сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и в «Боярских палатах СТД» пройдет 21 студенческий спектакль из Воронежа, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Саратова, Челябинска и Ярославля. После показов — обсуждения со зрителями в фойе. Лучший спектакль фестиваля будет целый сезон идти на сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном».

В честь 200-летнего юбилея Александра Островского две трети программы — работы по пьесам классика. Актуальная афиша на нашем сайте. Лучший актер или актриса из спектаклей по пьесам драматурга получит именную премию Александра Калягина: поездку в усадьбу юбиляра и проживание в санатории СТД «Щелыково».

С 10 по 23 апреля в «Боярских палатах СТД» — выставка работ молодых театральных художников имени Олега Шейнциса. Автора лучшей работы ждет не только традиционный денежный приз в размере 1000 долларов, но и скидка в миллион рублей на изготовление декораций. Сертификат предоставит генеральный партнер фестиваля, компания «Сценический портал».

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