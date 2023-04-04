ФЕСТИВАЛЬ ОСТРОВСКОГО В МАЛОМ ТЕАТРЕ

С 11 по 16 апреля пройдёт XIII Международный театральный фестиваль «Островский в Доме Островского». Театры из разных городов России и ближнего зарубежья представят свои спектакли по пьесам Александра Николаевича Островского на сцене Малого театра. География участников обширная – от Минска и Санкт-Петербурга до Сургута и Барнаула.

В этом году фестиваль особый. Во-первых, он приурочен к 200-летию драматурга, который весь театральный мир будет отмечать 12 апреля. Во-вторых, фестивалю исполняется 30 лет (первый проводился в 1993 году). И наконец, спектакли участников будут идти сразу на трех сценах Малого: на московских – Исторической и Сцене на Ордынке, а также в филиале театра в Западной Сибири, городе Когалыме.

«Островский – настоящее сокровище русской культуры, не зря его называют русским Шекспиром – таково значение его драматургии для русского театра. В его пьесах есть все: любовь, ненависть, юмор – все человеческие слабости и благородные порывы. Да, есть кое-какие различия восприятия его пьес, скажем, 50 лет назад, 30 и сейчас, но самое главное неизменно – его удивительно красивый русский язык и тот национальный дух, который присутствует во всех пьесах», – говорит художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Всего для участия в фестивале этого года было подано 78 заявок, оргкомитет отобрал лучшие постановки. В афишу XIII Международного театрального фестиваля «Островский в Доме Островского» вошли 19 спектаклей – 14 пройдут в Москве и ещё 5 в Когалыме.

Историческая сцена

«Бесприданница» – Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета;

«Бесприданница» – Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина (г. Барнаул);

«Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил» – Калужский областной драматический театр;

«Горячее сердце» – Национальный академический театр имени Янки Купалы (г. Минск, Беларусь);

«Волки и овцы» – Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С.Щепкина;

«Женитьба Бальзаминова» – Государственный академический Малый театр.

Сцена на Ордынке

«Свои люди – сочтемся» – Академический русский театр драмы им. Г. Константинова (г. Йошкар-Ола);

«Снегурочка» – Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского;

«Поздняя любовь» – Ирбитский драматический театр им. А.Н.Островского;

«Гроза» – Новый Художественный театр (г. Челябинск);

«Шутники» – Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта» драматический театр им. М. Горького (г. Кудымкар);

«Лес» – Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева;

«Доходное место» – Тверской областной академический театр драмы.

Малая сцена на Ордынке

«Гроза – среда обитания» – Центр творческих проектов «Инклюзион» (Москва).

Сцена в Когалыме

«Гроза» – Сургутский музыкально-драматический театр;

«На бойком месте» – Тоболький драматический театр имени П.П. Ершова;

«Пароход «ОСТРОВСКИЙ» – Городской драматический театр (г. Нижневартовск);

«Бешеные деньги» – Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан (г. Уфа);

«Гроза» – Няганский театр юного зрителя.

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