Театр кукол имени Образцова открывает лабораторию «Театр кукол в музее и библиотеке»

Сейчас многие музеи и библиотеки осваивают новые форматы работы с посетителями, в том числе – театрализованные экскурсии и кукольные представления. Но зачастую сотрудникам не хватает знаний и опыта для работы с куклами.

Необходимые для этого навыки можно получить в Театре кукол имени Образцова на лаборатории «Театр кукол в музее и библиотеке», которую проведет Ольга Шестерикова – актриса и педагог с большим опытом работы в музее.

Лаборатория пройдет 18-19 апреля 2023 года в Театре кукол имени Образцова.

В результате участники:

получат представление о возможностях использования театра кукол в музее и библиотеке;

познакомятся с разными системами кукол и узнают, как ими управлять;

научатся создавать театрализованные представления.

Принять участие в проекте могут сотрудники музеев и библиотек, а также все заинтересованные, как с опытом работы с куклами, так и без него.

Лаборатория станет частью обширной образовательной программы методического отдела Театра Образцова: в начале 2023 года прошли уже три творческих лаборатории: «Создание и управление марионетками» главного художника театра Виктора Антонова, Лаборатория мастеров-кукольников, которую провели художники-технологи театра Александра Громова, Михаил Телегин и Надежда Балыбердина, а также лаборатория главного режиссера театра Бориса Константинова «Мастерство актера театра кукол».

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