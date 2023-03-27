В Бурятии состоится Международный кинофестиваль детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок»

Международный кинофестиваль детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок» пройдёт в Республике Бурятии с 12 по 17 мая 2023 года. В эти дни в столицу Республики город Улан-Удэ съедутся ведущие представители отечественного кинематографа и зарубежные гости: режиссёры, актёры, сценаристы, продюсеры.

Кинофестиваль объединит режиссёров, снимающих кино для детей, с юными кинематографистами, которые пробуют свои силы в кино и видео творчестве. Одна из основных целей киносмотра – вдохновить и поддержать юных кинематографистов, а зрителям дать возможность познакомиться с современным детским кино.

Республика Бурятия – удивительный край со своей уникальной, самобытной культурой и потрясающей природой. Кинофестиваль «Хрустальный нерпёнок», который будет проходить в год 100-летия со дня образования Республики, станет отличным подарком для всех жителей Бурятии и её гостей.

Символ фестиваля – маленький трогательный нерпёнок, детёныш взрослой нерпы, обитающей в озере Байкал. Это очаровательное существо смотрит на мир широко распахнутыми глазами и приглашает всех неравнодушных зрителей посредством кинематографа порадоваться и подивиться красоте и многообразию окружающего мира.

В программе фестиваля два конкурса: международный и российский. Отличительной особенностью «Хрустального нерпёнка» станет то, что конкурсные фильмы будет оценивать сразу два жюри: профессиональное и детское.

В международном конкурсе примут участие 12 фильмов из Ирана, Китая, Беларуси, Индии, России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана.

Российский конкурс включает в себя 12 картин.

Слоган фестиваля «Мой дом – моя страна». Фильмы, включённые в программу киносмотра, соответствуют этому девизу и повествуют о дружбе, взаимовыручке, традиционных семейных ценностях, любви к своим близким и своей родине.

Зрителей ждёт обширная внеконкурсная кинопрограмма, состоящая из игровых короткометражных фильмов, документального кино и анимации из разных стран.

В рамках внеконкурсной программы в Национальной Библиотеке, Институте Культуры, Педагогическом институте и Колледже Креативных Индустрий пройдут мастер-классы участников фестиваля по анимации, актерскому, сценарному и режиссерскому мастерству для детской и юношеской аудитории.

За круглым столом соберутся продюсеры, дистрибьюторы и авторы, специализирующиеся на теме детского и семейного контента в разных регионах России и за рубежом.

Особое внимание будет уделено развитию кино в Бурятии. Бурятские кинематографисты представят историю и перспективы развития национальной кинематографии в современных условиях, познакомят коллег из других регионов с возможностями, которые открываются в Бурятии как в географическом, так и производственном аспектах в связи с мерами поддержки кинематографии, принятыми в Республике.

Гости и участники фестиваля смогут посетить съёмочную площадку фильма «Коралловые бусы», который сейчас снимает в Бурятии режиссёр Татьяна Мирошник. «Коралловые бусы» – красочная и увлекательная история по мотивам бурятских народных сказок, преданий и легенд. Фильм расскажет о том, как появились самое глубокое озеро и самое глубокое чувство в мире – Байкал и Любовь.

Президент кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок» – Эрдэни Жалцанов, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, художественный руководитель Бурятского театра кукол «Ульгэр», обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска».

Продюсер и программный директор фестиваля – психолог, киновед, кинодраматург Анна Пендраковская.

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