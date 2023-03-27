События Международного юношеского конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова собрали более 2.000.000 просмотров по всему миру

Сегодня в Великом Новгороде завершается Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова, который проходил с 21 по 26 марта — в год 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Результаты Конкурса будут объявлены сегодня вечером на Церемонии награждения и гала-концерте лауреатов.

Онлайн-трансляции всех этапов Конкурса проходили при поддержке крупнейшей российской социальной сети ВКонтакте и на китайском портале классической музыки Music Today, а записи доступны в архиве в официальной группе Вконтакте и на сайте Конкурса https://rachmaninoff-youth.com .

Общее число просмотров всех событий Конкурса превысило 2.000.000. В числе стран откуда смотрят Конкурс — Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Германия, Молдова, США, Таиланд, Таджикистан, Кыргызстан, Украина, Турция, Франция, Эстония, Япония, Южная Корея, Бразилия, Израиль, Канада и Испания.

Всего на Конкурс было подано 120 заявок из 8 стран мира: России, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Колумбии, Норвегии и Узбекистана. Из них для участия в Конкурсе были приглашены 15 юных музыкантов: Бакиров Лев (Россия), Диас Падилья Даниэль (Колумбия), Искоростенский Артур (Россия), Князев Александр (Россия), Ли Тяньюй (Китай), Ли Цзюньцзе (Китай), Мазуров Георгий (Россия), Нгуен Дык Кьен (Вьетнам), Мин Жуй (Китай), Орлов Федор (Россия), Семенов Глеб (Россия), У Сюаньсянь (Китай), У Ифань (Китай), Цзи Циньяояо (Китай) и Шадрина Айрис (Беларусь).

Оценивало мастерство конкурсантов авторитетное жюри, в составе которого были яркие деятели культуры – известные музыканты из России, Казахстана, Великобритании, Германии, Бельгии и Вьетнама: Владимир Овчинников, Фредерик Кемпф, Виктор Ересько, Жания Аубакирова, Та Куанг Донг, Максим Могилевский, Владимир Тропп и Валерий Пясецкий. Художественный руководитель и председатель жюри – Денис Мацуев.

В рамках Конкурса был организован ряд специальных концертов, мастер-классов и особых проектов, в числе которых:

Всероссийский конкурс рисунков «Мир Рахманинова». На Конкурс было прислано 224 работы из 40 регионов России: Донецкой, Нижегородской, Свердловской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Ульяновской, Омской, Вологодской, Тамбовской, Белгородской, Ленинградской, Волгоградской, Московской, Оренбургской, Саранской, Мурманской, Тверской, Новосибирской, Ростовской, Сахалинской, Тульской, Кировской, Брянской, Красноярской, Тюменской, Новгородской, Самарской, Псковской областей; Ставропольского, Алтайского, Приморского и Краснодарского края; республик Башкортостан, Кабардино-Балкария, Коми, Татарстан, Крым, Чувашия, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРЫ. Экспертами Российского национального музея музыки были определены 40 работ-финалистов, 5 из которых стали победителями. По итогам художественного Конкурса, в дни проведения Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова, состоялась выставка работ-финалистов «Мир Рахманинова» в Детской музыкальной школе №1 им С.В. Рахманинова, открывшейся после масштабного ремонта в конце 2022 года. А пять юных победителей Конкурса были приглашены на Торжественное открытие Международного юношеского конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова в Великий Новгород.

Концерт «Навстречу Международному юношескому конкурсу пианистов им. С.В. Рахманинова» с участием лауреата Первой премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова Ивана Бессонова. За пультом Московского государственного академического симфонического оркестра был Юрий Ткаченко.

Сольный концерт члена жюри Конкурса, всемирно известного пианиста Фредерика Кемпфа (Великобритания/Германия).

Открытые мастер-классы в Концертном зале Новгородской детской музыкальной школы № 1 имени С.В. Рахманинова и в Концертном зале Колледжа искусств им. С.В. Рахманинова. Их провели народная артистка Республики Казахстан Жания Аубакирова, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории Владимир Тропп и народный артист России, профессор Московской консерватории Владимир Овчинников.

Выставка Российского национального музея музыки «Вселенная Рахманинова», которая демонстрировалась в Колонном зале Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского.

Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Новгородской области. Организацию и проведение конкурса осуществило Федеральное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт» при участии Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского.

Фото – Евгений ЕВТЮХОВ

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