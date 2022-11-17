В Чебоксарах открылась Чувашская биеннале современного искусства

12 ноября 2022 года в Чебоксарах открылась первая Чувашская биеннале современного искусства. Помимо выставки в Чувашском государственном художественном музее в программу биеннале входят лекции и дискуссии, авторские экскурсии по городу, игры по чувашской мифологии и программа для детей и подростков. Для участия в мероприятиях необходима регистрация на сайте chuvashbiennale.com. Чувашская биеннале продлится до 2 декабря.

В течение трех недель в рамках биеннале состоится более 50 мероприятий, среди которых выставка работ художников, кураторские экскурсии и медиаторские туры в Чувашском государственном художественном музее, образовательная программа в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева, экскурсионные программы по городу и другие события.

На церемонии открытия, которая состоялась 11 ноября в Чувашском государственном художественном музее, с торжественной речью выступили депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Георгий Богуславский, директор Чувашского государственного художественного музея Геннадий Козлов, автор идеи и инициатор проекта Юлия Константинова.

«Я думаю, мы открыли много новых художников, которых не знали. Благодаря биеннале получится некая культурная перезагрузка нашей творческой системы. Для молодых авторов, которые работают автономно и создают совершенно удивительные вещи, не вступая в художественные союзы, это возможность осознать, что они и их работы могут быть востребованы. Я надеюсь, что для еще не известных авторов этот проект также станет неким толчком для дальнейшего развития!», — отметил Георгий Богуславский.

Основная часть программы биеннале — выставка работ 23 художников из 19 творческих объединений Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Екатеринбурга и Чувашии.

Здесь представлены работы в разных медиумах: видео-арт, фотография, инсталляции, скульптура и живопись. «Мы взяли довольно широкую тему «Икс Историй: память о будущем», которая позволила художникам поразмышлять о совершенно разных контекстах истории — личной и семейной, но при этом задаться вопросами формирования идентичности, культурного кода и коллективной памяти», — подчеркнула Юлия Константинова.

Так, междисциплинарный художник Александра Михайлова (Саша Госмант) представила на биеннале скульптурную инсталляцию «Неизвестные» — имитацию стенда музея естествознания «Метаморфозы». Художница утверждает, что «Неизвестные» являются представителями Шурхунов или Асьтахов — героев чувашской мифологии. Работа репрезентирует пересечение огромных расстояний во времени и пространстве, переходы между образом и материалом и встречи личных желаний с силами природы. Художница Лиза Шаплина презентует на биеннале проект «Песнь» — рассказ об истории семьи, символ неугасающей памяти о прошлом, традициях и культуре чувашского народа. В качестве основных материалов используется прозрачное стекло и жженое дерево, а тихий едва слышный звук чувашских старинных песен как будто переплетается с образами на фотографиях. Полина Серафимова — художница из Чувашии — представит проект «Сердце», выполненный в технике вышивки, слова в котором звучат как послание: «Земля моего сердца — восьмое чудо света». Это полотно, смотря на которое, как в зеркало, каждый человек может встретиться со своим сердцем.

Подробно ознакомиться с работами художников можно будет на кураторских экскурсиях и турах в сопровождении медиатора. На экскурсии требуется предварительная регистрация на сайте.

В программу биеннале также входят образовательные лекции и дискуссии, где можно узнать о чувашской культуре и художниках, создании нового языка искусства, локальных художественных сообществах в современном российском искусстве, ознакомиться с региональными инициативами из Волгограда, Ростова-на-Дону, Архангельска и кейсами актуальных музейных практик.

В рамках параллельной программы биеннале можно будет посетить Музей чувашской вышивки, оказаться на экскурсии с археологом, проверить свои знания в игре «Главный экспонат» и узнать о чувашской мифологии через игру «Вупăр» от художницы Татьяны Андреевой. Отдельная программа будет ориентирована на детей и подростков. Так, запланировано проведение серии интерактивных экскурсий с практическими заданиями, участники которых смогут изучить представленные на биеннале арт-объекты, примерить роль современного художника и узнать, что такое современное искусство и для чего оно существует.

Кураторы биеннале — Мария Андреева, Евгения Анцупова, Юлия Константинова, Александра Никитина, Екатерина Смелова.

Биеннале реализуется при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проходит при информационной поддержке проекта «Культура.РФ», изданий The Art Newspaper Russia, ArtAndYou, радио «Культура», информационного агентства 1artchannel и др. Официальная социальная сеть — «ВКонтакте».

Подробная информация о программе биеннале на официальном сайте www.chuvashbiennale.com

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