В Московской государственной консерватории представлен выставочный проект «Творчество на благо Отечества. Мамонтовский кружок»

Русское меценатство – явление совершенно особое в культуре отечества. Савва Мамонтов был одним из покровителей искусств. Живопись, издательские, архитектурные проекты, строительство железной дороги и русская частная опера самым прямым образом связаны с этим именем.

Сегодня фойе партера Большого зала консерватории украшают работы современных художников – А. П. Алёхина, П. И. Грошева, А. И. Дубова, В. А. Лагутенковой, Е. Н. Максимова, Ю. А. Орлова, К. В. Петрова, Е. В. Ромашко, В. Н. Русанова, В. Б. Соковнина, Н. Л. Андреева, П. В. Безрукова, А. О. Боброва и других художников. Целая серия плэнеров и выставок, связанных с биографией Саввы Мамонтова, сопровождает проект «Жизнь и дорога Саввы Мамонтова».

Кострома, город, связанный с именем не только ученика Мамонтова, но и промышленника, мецената Федора Чижова. Ему многие обязаны строительством не только железной дороги, но и ремесленных училищ. Ялуторовск – родной город Саввы Ивановича, Чистополь, конечно, Поленово и Абрамцево. Тишь русской природы, звон колоколов, заснеженные деревянные домики, Волга в Ярославле – то отдых для глаз, прекрасное, что дарят нам художники, ибо красота нужна всем и всегда. Что может быть прекраснее музыки и живописи…

Проект «Жизнь и дорога Саввы Мамонтова» реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Выставка продлится до 15 января 2023 года.

Марина АБРАМОВА,

Фото – Эмиль МАТВЕЕВ

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