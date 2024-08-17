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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Челябинске появится новый стрит-арт объект

editor
By editor
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челябинск - мурал

Сообщество LongFashionWeekend Ural и художницы, креативные консультанты магазинов «Мастерская Dulux», Ирина Климина и Лиза Шелест, создали в Челябинске стрит-арт-проект, цель которого — отразить в искусстве идентичность города и увеличить взаимодействие жителей и гостей города между собой. Художницы разработали комикс о жизни города, в итоговой части которого в рамках фестиваля СВОПweekend 24-25 августа смогут участвовать все желающие. В созданный художницами трафарет гости фестиваля смогут добавить краски.

Художник-иллюстратор Ирина Климина живет в Челябинске, рисует постеры для крупных фестивалей и брендов, ранее создавала проекты для «Яндекса», «Тинькофф», дизайн-завода Flacon и других. Вместе с иллюстратором Лизой Шелест они создали коллаборацию и участвуют в стрит-арт фестивалях, создают муралы на фасадах от Москвы до Камчатки.

Комикс, созданный художницами для Челябинска, состоит из «окон», в которых отражаются история и жизнь города и присутствуют совершенно разные герои и объекты: от академика Игоря Курчатова со скейтом до велосипедного колеса, которое превращается в колесо обозрения, и труб заводов будущего с прорастающими цветами. Всю работу пронизывает акцент, который в буквальном смысле «красной нитью» проходит через всю историю и трансформируется из образа солнца в уральский самоцвет, строящееся метро, колесо, ноты и даже метеорит. Он связывает образы воедино.

«С помощью этого стрит-арт объекта мы хотели показать и рассказать историю города, его архитектуры и жителей. В этом огромном комиксе смешиваются реальность и вымысел, исторические факты и мечты о будущем, и все это пронизывается нашей любовью к родному городу», — говорит художница Ирина Климина.

Художницы создают трафарет мурала, добавить цвета которому смогут гости фестиваля СВОПweekend, основной акцент в котором будет сделан на осознанном потреблении, а также на поиске идентичности и уважении к истории. Задачей фестиваля СВОПweekend является укрепление социальных связей и объединение людей, увлеченных заботой об окружающем мире, интересом к локальной моде, к родному городу и региону.

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