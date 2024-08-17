«Письма Ромео»: В masters открылась выставка Адель Левитовой

Адель Левитова. Letter #1. 2024

Школа Masters представила персональную выставку современной российской художницы Адель Левитовой. Произведения Адель имеют форму визуального дневника, на «страницах» которого художница фиксирует фантазии, личные переживания и обстоятельства собственной жизни, переплетая друг с другом реальные и вымышленные сюжеты.

Зачарованная актом письма, Адель создала новую серию работ, которую назвала «Письма Ромео». В серии участвуют два героя, сама Адель и Ромео, как ее альтер-эго и внутренний голос, с которым они обмениваются то ясными, то эфемерными посланиями. «Ромео всегда знает, что нужно сказать, как поддержать меня, как успокоить, вернуть равновесие. Его любовь — абсолютная, безусловная, прочная. Моя — нежная, порывистая, непредсказуемая», — пишет художница.

В экспозиции представлены 10 живописных полотен, написанных специально к выставке в masters, а также одна из работ 2020 года «Love Letter», ставшая отправной точкой к написанию новой серии.

«Love Letter» — это первый опыт художницы в написании полотен манерой свободного «черкания» (автор термина — Ролан Барт: «Сай Твомбли: мудрость искусства»), нанесением на холст надписей и хаотичных линий, напоминающих текст. Художница смешивает абстрактность визуальности и конкретность письма, тем самым вступая в диалог с американским художником Саем Твомбли, в творчестве которого философия письма играет ключевую роль. Таким оммажем одному из основоположников современного искусства художница в некотором роде продолжает великую традицию живописи.

«Письма Ромео» — это чувственные послания в прошлое, настоящее и будущее, где манера «черкания» иногда перетекает в слова и фразы, текст не упорядочен, буквы могут менять цвет и направление, а слово воздействует ярко и хлестко. Это письма до текста, момент, когда рождается мысль о письме, но еще только стремится превратиться в слова.