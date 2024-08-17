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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Письма Ромео»: В masters открылась выставка Адель Левитовой

editor
By editor
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Адель Левитова. Letter #1. 2024

Адель Левитова. Letter #1. 2024

Школа Masters представила персональную выставку современной российской художницы Адель Левитовой. Произведения Адель имеют форму визуального дневника, на «страницах» которого художница фиксирует фантазии, личные переживания и обстоятельства собственной жизни, переплетая друг с другом реальные и вымышленные сюжеты.

Зачарованная актом письма, Адель создала новую серию работ, которую назвала «Письма Ромео». В серии участвуют два героя, сама Адель и Ромео, как ее альтер-эго и внутренний голос, с которым они обмениваются то ясными, то эфемерными посланиями. «Ромео всегда знает, что нужно сказать, как поддержать меня, как успокоить, вернуть равновесие. Его любовь — абсолютная, безусловная, прочная. Моя — нежная, порывистая, непредсказуемая», — пишет художница.

В экспозиции представлены 10 живописных полотен, написанных специально к выставке в masters, а также одна из работ 2020 года «Love Letter», ставшая отправной точкой к написанию новой серии.

«Love Letter» — это первый опыт художницы в написании полотен манерой свободного «черкания» (автор термина — Ролан Барт: «Сай Твомбли: мудрость искусства»), нанесением на холст надписей и хаотичных линий, напоминающих текст. Художница смешивает абстрактность визуальности и конкретность письма, тем самым вступая в диалог с американским художником Саем Твомбли, в творчестве которого философия письма играет ключевую роль. Таким оммажем одному из основоположников современного искусства художница в некотором роде продолжает великую традицию живописи.

«Письма Ромео» — это чувственные послания в прошлое, настоящее и будущее, где манера «черкания» иногда перетекает в слова и фразы, текст не упорядочен, буквы могут менять цвет и направление, а слово воздействует ярко и хлестко. Это письма до текста, момент, когда рождается мысль о письме, но еще только стремится превратиться в слова.

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