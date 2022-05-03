В честь Дня Победы и своего 90-летия «Москино» представит программу «День российского кино»

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает москвичей и гостей города присоединиться 9 мая к праздничной акции «День российского кино». Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, программа приурочена ко Дню Победы и 90-летию «Москино». Зрителей ждут показы отечественных картин, в том числе новинок, которые вышли на экраны в этом году. Билеты на все сеансы будут стоить 90 рублей.
«В сеть “Москино” входят 13 исторических кинотеатров. Каждый из них на протяжении десятилетий является важным центром культурной жизни своих и соседних районов. Кроме ежедневных показов, здесь проводят кинофестивали, ретроспективы, встречи с режиссерами и тематические акции, такие как “День российского кино”», — отметила Наталья Сергунина.
9 мая в кинотеатрах «Москино» можно будет увидеть фильмы «Брестская крепость», «Подольские курсанты», «Первый Оскар», «1941. Крылья над Берлином», а также «Африка», действие которого разворачивается в 1943 году на окраине блокадного Ленинграда. Для детей и их родителей покажут анимационные ленты «Суворов: великое путешествие», «Финник», «Бука. Мое любимое чудовище», «Фиксикино. Вселенная приключений».
Мероприятия, посвященные 90-летию «Москино», будут идти в течение всего года. История сети началась весной 1932-го. Распоряжением Президиума Мосгорисполкома и Моссовета был образован Трест московских городских кинотеатров — «Мосгоркино».
Сегодня сеть активно развивается. Кинозалы оснащают современным оборудованием, они становятся более комфортными. Функционал структуры заметно расширился. Помимо прочего, «Москино» занимается организацией и согласованием съемок в столице, оказывает финансовую поддержку кинематографистам, картины которых способствуют популяризации образа Москвы, курирует тематические городские проекты, такие как «Ночь кино».
По словам Натальи Сергуниной, об уникальности «Москино» говорит и тот факт, что это одна из немногих киносетей, хранящая масштабную коллекцию пленочных фильмов. За 90 лет их накопилось более девяти тысяч.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.